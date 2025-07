Legia może sprzedać gwiazdę, hit na horyzoncie. Transfer do czołowej ligi

Legia Warszawa w sezonie 2025/2026 zdołała sięgnąć po jedno trofeum - Puchar Polski - a ponadto od naprawdę dobrej strony pokazała się w zmaganiach Ligi Konferencji, w ramach których dotarła do ćwierćfinału.

Z drugiej zaś strony "Wojskowi" zajęli piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, co było wynikiem poniżej ich wysokich ambicji. By mogli się oni liczyć w walce o mistrzostwo w kolejnej kampanii, konieczne bez dwóch zdań będzie jednak pewna przebudowa składu.

Oyedele wzbudził zainteresowanie we Francji. Kolejny klub wkracza do gry

Reprezentant Polski wzbudza ostatnio spore zainteresowanie na rynku transferowym - i już jakiś czas temu pojawiły się pogłoski o tym, że może on trafić do ekipy Olympique Lyon. Taki ruch może okazać się jednak niewykonalny w związku z perturbacjami, przez jakie przechodzi ta drużyna - a zagraża jej realnie degradacja na drugi szczebel rozgrywkowy we Francji, jeśli jej odwołanie nie znajdzie uznania stosownej komisji.