Kwaśniewski nie ma wątpliwości ws. Świątek. To może nie wystarczyć
Niespodziewany triumf Igi Świątek w Wimbledonie rozpalił wyobraźnię kibiców i został doceniony ekspertów - Polka po raz kolejny nominowana została w plebiscycie Przeglądu Sportowego na Sportowca Roku. Teraz jej szanse na statuetkę ocenił Aleksander Kwaśniewski, wskazując zarówno ogromną rangę tego sukcesu, jak i specyfikę głosowania, w którym tenisistka wcale nie musi być faworytką.
Ostatni sezon w wykonaniu Igi Świątek bez wątpienia zapisze się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu. Najlepsza polska tenisistka, mimo momentów trudniejszych w pierwszej części roku, ponownie udowodniła, że należy do ścisłej światowej czołówki. Kulminacją jej zmagań był niespodziewany, ale jakże spektakularny triumf w Wimbledonie - turnieju uznawanym za najbardziej prestiżowy w całym tenisowym kalendarzu. Zwycięstwo na londyńskiej trawie dla wielu kibiców stało się wydarzeniem roku 2025 w polskim sporcie.
Wygrana w Wimbledonie była o tyle wyjątkowa, że nie poprzedzała jej fala jednoznacznych oczekiwań. Świątek weszła w turniej z mniejszą presją niż zwykle, co - jak podkreślali eksperci - mogło jej tylko pomóc. Sama tenisistka w przeszłości nie raz powtarzała bowiem, że trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią, a ona sama nie spodziewa się idealnych występów na londyńskich kortach. Efekt końcowy przeszedł jednak najśmielsze prognozy. Dzięki temu sukcesowi 24-latka nie tylko umocniła swoją pozycję w światowym tenisie, ale także na stałe zapewniła sobie miejsce w historii tej dyscypliny.
Iga Świątek bez szans na tytuł Sportowca Roku? Aleksander Kwaśniewski szczery do bólu
Nic więc dziwnego, że Iga Świątek ponownie znalazła się w gronie nominowanych w prestiżowym plebiscycie Przeglądu Sportowego na Sportowca Roku. Jej szanse na końcowy triumf postanowił ocenić Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent RP w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl nie miał wątpliwości co do rangi wimbledońskiego zwycięstwa. Podkreślił, że to właśnie triumf Świątek w Londynie jest momentem roku 2025 w polskim sporcie, porównywalnym - pod względem znaczenia - jedynie z mistrzostwem świata w piłce nożnej lub wygraną w Tour de France.
Jednocześnie Kwaśniewski zaznaczył, że plebiscyt Sportowca Roku rządzi się swoimi prawami. Jego zdaniem w ostatnich latach stał się to bardziej konkurs popularności i sympatii kibiców niż czysta ocena dokonań sportowych. Dlatego nie wyklucza scenariusza, w którym Świątek nie sięgnie po statuetkę. "Ten plebiscyt to jest bardziej przegląd popularności i sympatii niż dokonań. Tenis ciągle nie jest najbardziej popularną, taką ludową, dyscypliną w Polsce. Myślę, że przegrywa i z żużlem - jakby to dziwnie nie brzmiało - i z siatkówką. Dlatego myślę, że Świątek może tego głosowania nie wygrać. Ale to nie ma większego znaczenia. We wszystkich plebiscytach, gdzie rzeczywiście ceni się prawdziwą wartość osiągnięcia, ona wygrywa z ogromną przewagą. Natomiast tu mogę sobie wyobrazić, że wygra Bartosz Zmarzlik albo na przykład Wilfredo Leon" - podsumował były prezydent naszego kraju.