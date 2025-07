Reprezentant Polski bliski powrotu do Rosji? Zdecydowana reakcja agenta

W połowie czerwca tureckie media informowały o włoskim kierunku w kontekście dalszej kariery Szymańskiego. "TRT Spor" podał trzy kluby zainteresowane usługami zawodnika Fenerbahce . Zdecydowanie najbardziej atrakcyjne byłoby przejście do mistrza Włoch SSC Napoli . Głębia składu jest tam jednak tak duża, że Szymański miałby spore problemy z regularną grą - i to pomimo gry włoskiego klubu na trzech frontach. Znacznie bardziej realnie brzmiały potencjalne negocjacje z Fiorentiną oraz Lazi o .

Potencjalny powrót Sebastiana Szymańskiego do Rosji z pewnością wzbudził ogromne kontrowersje. Niewykluczone, że przekreśliłoby to jego przyszłość w reprezentacji Polski. Powód jest oczywisty - trwająca od 2022 roku inwazja Rosji na Ukrainę. I to właśnie ten konflikt był powodem, przez który Szymański opuścił Dinamo Moskwa . Początkowo Polak trafił na wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam, a finalnie został wykupiony przez Fenerbahce.

- Gigantyczna bzdura, którą nawet trudno skomentować. Powrót do Rosji kompletnie nie wchodzi w grę. To totalna kaczka dziennikarska. Jest to dziwne, bo ani ze strony Zenitu nie było żadnego kontaktu, ani my nie braliśmy takiego tematu pod uwagę - tak o potencjalnym transferze Sebastiana Szymańskiego do rosyjskiego Zenitu Sankt Petersburg wypowiedział się na łamach "WP SportoweFakty" Mariusz Piekarski.