Rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii na wyłączność w Eleven Sports

Porozumienie zawarte z Królewskim Hiszpańskim Związkiem Piłki Nożnej (RFEF) za pośrednictwem firmy Sportradar gwarantuje ELEVEN SPORTS możliwość transmitowania wszystkich spotkań odbywających się w ramach Supercopa de España . Obecnie rozgrywki mają format turnieju z udziałem dwóch najlepszych drużyn LALIGA poprzedniego sezonu oraz finalistów ostatniego Copa del Rey.

Najbliższą edycję Superpucharu Hiszpanii zaplanowano między 7 a 11 stycznia w Dżuddzie. Wezmą w niej udział: FC Barcelona (obrońca trofeum), Real Madryt, Atlético Madryt i Athletic Club. To wyjątkowy turniej, ponieważ są to nie tylko cztery czołowe zespoły poprzedniego sezonu, ale również najbardziej utytułowane kluby w historii hiszpańskiego futbolu. Na antenach ELEVEN SPORTS będą transmitowane oba półfinały oraz wielki finał. Areną zmagań będzie King Abdullah Sports City.