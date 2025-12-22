Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii na wyłączność w Eleven Sports

Tomasz Chabiniak

Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała wyłączne prawa do transmisji w Polsce piłkarskich rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii, Supercopa de España. Kilkuletnia umowa zacznie obowiązywać od początku 2026 roku, a najbliższy turniej stacja pokaże na swoich antenach między 7 a 11 stycznia.

Pięciu piłkarzy z różnych hiszpańskich klubów w sportowych strojach na tle nowoczesnej grafiki promującej Superpuchar Hiszpanii oraz logo stacji Eleven Sports. Po prawej stronie umieszczono informacje dotyczące dat i par półfinałowych oraz finału turni...
Superpuchar Hiszpanii w Eleven SportsEleven SportsEleven Sports

Porozumienie zawarte z Królewskim Hiszpańskim Związkiem Piłki Nożnej (RFEF) za pośrednictwem firmy Sportradar gwarantuje ELEVEN SPORTS możliwość transmitowania wszystkich spotkań odbywających się w ramach Supercopa de España. Obecnie rozgrywki mają format turnieju z udziałem dwóch najlepszych drużyn LALIGA poprzedniego sezonu oraz finalistów ostatniego Copa del Rey.

Najbliższą edycję Superpucharu Hiszpanii zaplanowano między 7 a 11 stycznia w Dżuddzie. Wezmą w niej udział: FC Barcelona (obrońca trofeum), Real Madryt, Atlético Madryt i Athletic Club. To wyjątkowy turniej, ponieważ są to nie tylko cztery czołowe zespoły poprzedniego sezonu, ale również najbardziej utytułowane kluby w historii hiszpańskiego futbolu. Na antenach ELEVEN SPORTS będą transmitowane oba półfinały oraz wielki finał. Areną zmagań będzie King Abdullah Sports City.

Superpuchar Hiszpanii 2026 w ELEVEN SPORTS:

• półfinał: FC Barcelona (Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny) - Athletic Club, środa, 7 stycznia, 20:00

• półfinał: Real Madryt - Atlético Madryt, czwartek, 8 stycznia, 20:00

• finał, niedziela, 11 stycznia, 20:00

Athletic Bilbao - FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Julian Alvarez
Julian AlvarezAFP
Raphinha
RaphinhaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Kylian Mbappe
Kylian MbappeOSCAR DEL POZO / AFPAFP

