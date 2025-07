Niespodzianka to mało powiedziane. Szwajcaria dla Polek okazała się szczęśliwa

W Szwajcarii na Polki nikt nie stawia, bo według klasyfikacji FIFA na turnieju tylko jedna drużyna jest niżej od nich. Nasze piłkarki marzą jednak o sprawieniu sensacji i wyjściu z grupy. By mieć na to szanse, nie mogą przegrać ze Szwecją.

12 lat temu na Polki też niewielu stawiało. Mistrzostwa Europy U17 rozgrywane były w Szwajcarii, ale był to dość specyficzny turniej. Udało się go rozegrać w... cztery dni i to na jednym stadionie (w Nyonie), a to dlatego, że brały w nim udział tylko cztery zespoły. Polki w półfinale pokonały Belgijki (3:1), a Szwedki po rzutach karnych wyeliminowały Hiszpanki.