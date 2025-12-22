Łukasz Fabiański to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich golkiperów w historii. W barwach reprezentacji naszego kraju wystąpił on aż 57 razy, biorąc przy tym udział w kilku niezapomnianych imprezach międzynarodowych. Większość ze swojej bogatej kariery, spędził on jednak na Wyspach Brytyjskich, gdzie przywdziewał koszulkę kilku naprawdę znaczących ekip.

W maju 2025 roku otrzymaliśmy kompletnie niespodziewaną informację - mimo ogromu zasług West Ham nie zdecydował się przedłużyć wygasającej umowy z polskim golkiperem. Wielu kibiców momentalnie zaczęło "szukać" Fabiańskiemu nowego piłkarskiego domu, natomiast sympatycy angielskiej ekipy dość głośno manifestowali swoje niezadowolenie zaistniałą sytuacją.

Raptem kilka miesięcy po rozstaniu z Polakiem, "Młoty" wpadły w bardzo poważny kryzys, którego jednym ze skutków było... ponowne zakontraktowanie Fabiańskiego. Niestety, po powrocie do drużyny polski golkiper nie zaliczył praktycznie żadnych występów (poza jednym meczem w drużynie U-21). Taki stan rzeczy spowodowany był kontuzją pleców, która aż do teraz męczy reprezentanta Polski.

Niepokojące wyznanie Fabiańskiego. Czy to może być definitywny koniec kariery?

W ostatnim czasie Łukasz Fabiański udzielił wywiadu dla portalu "WP SportoweFakty". Podczas tej rozmowy 40-latek przyznał, że jego obecny stan zdrowia daleki jest od idealnego. Słowa Fabiańskiego zdecydowanie mogły wzbudzić niepokój w sercach kibiców jego talentu.

"Mam pewne problemy, z którymi muszę sobie poradzić, ale mam nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby wrócić do pełnej sprawności. I kto wie... Chciałbym bardzo, żeby jeszcze dane mi było wystąpić na boisku. Łatwy moment to nie jest" - wyznał Łukasz Fabiański.

Szczególnie druga część jego wypowiedzi brzmi dość niepokojąco. Między słowami Fabiański zasugerował bowiem, że dni jego profesjonalnej kariery piłkarskiej mogły zostać policzone. Dalsze losy doświadczonego zawodnika zależeć będą od przebiegu procesu rekonwalescencji. Wiek zdecydowanie nie jest jednak jego sprzymierzeńcem.

Łukasz Fabiański MI News/NurPhoto AFP

Łukasz Fabiański IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP AFP

Łukasz Fabiański AFP

