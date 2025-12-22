Kolejny problem mistrza. Wciąż bez klubu, to już ostatnia szansa

Josh Pickering niespodziewanie znalazł się w składzie FOGO Unii na sezon 2025. Transfer Australijczyka do Leszna miał dwie zalety. Po pierwsze finansowe, a po drugie w klubie wierzono, że być może trafi im kolejny zawodnik w rodzaju Bena Cooka.

Kontrakt w Unii Leszno miał być przepustką

Zanim doszło do tegorocznej rywalizacji, Pickering nie miał zbyt dużego doświadczenia w polskiej lidze. Jego przygoda z tym sportem opierała się głównie na startach w lidze angielskiej. W Polsce natomiast występował epizodycznie w Rawiczu, Gnieźnie, Krośnie czy Gdańsku. Kontrakt w Unii miał być dla niego przepustką do regularnych startów w naszym kraju.

29-latek nie do końca sprostał wyzwaniu, lecz nie można też jednoznacznie stwierdzić, że pojechał katastrofalny sezon. Pickering był po prostu zawodnikiem drugiej linii, a w tak silnej drużynie nie jest łatwo zdobywać punkty. Tytuł drużynowego mistrza Metalkas 2. Ekstraligi zgarnął, ale na razie nic poza tym.

Pickering z ostatnią szansą, okienko została otwarte

22 grudnia otwiera się okno transferowe i jest ono na tę chwilę ostatnią szansą na dorwanie angażu w Polsce. Później będzie mu już znacznie trudniej, bo oprócz niego wolni są także Kenneth Bjerre czy Nicolai Klindt, więc teorii to oni będą bardziej rozchwytywani na wiosnę, gdy któryś z zawodników dozna kontuzji.

W Lesznie przez moment myślano nawet, czy nie dać mu szansy w PGE Ekstralidze lub chociażby podpisać z nim kontrakt i go wypożyczyć. Przez dłuższy czas działacze byli zdania, że przy odpowiednim dosprzętowieniu Pickeringa, będzie on w stanie być silnym punktem zespołu. Finalnie jednak odpuszczono ten pomysł.

- Rozstanie będzie z korzyścią zarówno dla Unii, jak i samego zawodnika. W ten sposób można myśleć o wychowankach, swoich zawodnikach, a nie o obcokrajowcu, który niczym specjalnym się nie wyróżnił. Zdolnej młodzieży w Lesznie mamy pełno, więc to właśnie na nich trzeba budować przyszłość - dostrzega Jan Krzystyniak w rozmowie z Interia Sport.

Mógł trafić do Piły, "był nieprzydatny dla drużyny"

29-latek prowadził przez moment rozmowy z Polonią Piła, jednakże strony nie doszły do porozumienia, a kością niezgody miały być warunki finansowe. Dla Pickeringa to była szansa na kolejne starty w 2. Ekstralidze. Teraz jednak składy są już praktycznie zamknięte.

- Nie spodziewam się jakiejś wielkiej metamorfozy w jego wykonaniu. Prezesi nie są nim zainteresowani. Mają większe rozeznanie i widzą, że na obecną chwilę jest to gra niewarta świeczki. W trakcie sezonu niewiele się o nim mówiło, bo był po prostu nieprzydatny dla drużyny - kwituje.

Josh Pickering Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Josh Pickering z byłym prezesem i dyrektorem klubu TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Joshua Pickering Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Sir Sicoma Monini Perugia - Osaka Bluteon. Skrót finału KMŚ siatkarzy Polsat Sport