Drugi najgorszy Robert Lewandowski od 10 lat. Informacja idzie w świat

Tomasz Chabiniak

Robert Lewandowski nie zagra w 2025 roku już żadnego meczu, więc nadszedł czas na podsumowania. Poniżej prezentujemy, ile goli 37-latek strzelił od stycznia do teraz dla Barcelony i reprezentacji Polski. Wynik jednych pewnie będzie niepokoił, a drudzy zobaczą w nim pozostanie na dobrym poziomie sportowym. Załączamy też wyniki z poprzednich lat.

Piłkarze Barcelony w niedzielę wykonali ostatnie meczowe zadanie na 2025 rok. Pokonali Villarreal na Estadio de la Ceramica 2:0 i w dalszym ciągu mają 4 punkty przewagi w tabeli LaLiga nad Realem Madryt. Teraz rozjechali się na krótkie świąteczne urlopy. Do treningów wrócą 29 grudnia, ale kolejne spotkanie rozegrają już w 2026 r. - dokładnie w sobotę 3 stycznia o 21:00 rozpoczną się derby miasta z Espanyolem.

Robert Lewandowski dostał od Hansiego Flicka 28 minut przeciwko "Żółtej Łodzi Podwodnej". Trudno było spodziewać się go w wyjściowym składzie, bo dopiero co wrócił po problemie mięśniowym. Wszedł w 62. minucie za Ferrana Torresa.

W 2025 r. zdobył 31 goli - 4 dla reprezentacji Polski i 27 dla Barcelony. Tyle samo dla "Dumy Katalonii" strzelił Ferran Torres, który jest przecież głównym konkurentem naszego rodaka. Dalej w hierarchii uplasowali się Raphinha (25), Lamine Yamal (21) i Fermin Lopez (14).

Z jednej strony 31 trafień to dobry wynik jak na 37-letniego snajpera, który miał w ostatnich miesiącach trochę problemów zdrowotnych. Patrząc jednak na suche liczby, trzeba stwierdzić, że jest to drugi najgorszy wynik licząc od 2015 roku, czyli pierwszego pełnego w Bayernie Monachium. Gorzej było tylko w 2023 r. (28 goli), gdy pisało się w jego kontekście o "pomundialowym kacu", a drużyna narodowa miała problemy za kadencji Fernando Santosa, którego jesienią zastąpił Michał Probierz.

Trzeci raz z rzędu "Lewy" nie przekroczył bariery 40 zdobyczy. Ostatnie cztery lata wyglądają dość symetrycznie - 42, 28, 39 i 31.

Historia strzelecka Roberta Lewandowskiego (kolejno rok i liczba goli, klub + reprezentacja):

2005 - 7

2006 - 7

2007 - 22

2008 - 26

2009 - 21

2010 - 21

2011 - 23

2012 - 32

2013 - 39

2014 - 27

2015 - 49

2016 - 47

2017 - 53

2018 - 46

2019 - 54

2020 - 47

2021 - 69

2022 - 42

2023 - 28

2024 - 39

2025 - 31

