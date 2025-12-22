Artur Boruc: ten gol kosztował mnie najwięcej. Długo nie mogłem sobie poradzić

Przemysław Langier (Interia Sport): Co było najlepszego w byciu piłkarzem?

Artur Boruc (były reprezentant Polski): - Mogę powiedzieć, co było najlepszego w byciu bramkarzem, bo to zupełnie inna kategoria. Najlepsze było to, że mogłem i musiałem liczyć tylko na samego siebie.

A co było najgorszego?

- Ha, to samo. Konieczność brania na klatę konsekwencji indywidualnych decyzji. Niektórzy piłkarze twierdzą, że najgorsze było na przykład życie na walizkach i ciągłe podróże, brak snu w nocy, ale to akurat mi nie przeszkadzało, bardzo to lubiłem - wyjazdy, hotele. Wtedy też miałem trochę przestrzeni, by być sam ze sobą, sprawdzić się w tym. Ale gdybym miał powiedzieć, co naprawdę bywało uciążliwe, to brak prywatności. Nie mogliśmy pozwolić sobie na przyjemności, które w życiu mają osoby nie zajmujące się piłką. Trochę to doskwierało.

Jest coś, z czego musiałeś wybitnie zrezygnować, będąc piłkarzem?

- Raczej starałem się żyć pełnią życia i z niczego nie rezygnować. Chodzi mi o brak prywatnego życia. Nie mogłem uczestniczyć w tym wszystkim, co działo się dookoła mnie.

Najtrudniejsze momenty w karierze Artura Boruca

Jaki był najtrudniejszy moment w twojej karierze?

- Najtrudniejsze było zmierzenie się z błędami w pracy. Często zastanawiałem się nad własną oceną. To potrafiło z jednej strony miażdżyć, z drugiej budować, ale nie było łatwe. Emocje świrują, głowa jest przepełniona myślami, nie każdy umie sobie z tym poradzić.

Ty potrafiłeś?

- Dało się z tym żyć, choć nie raz we współpracy z psychologiem albo po rozmowie z kimś, kto potrafi powiedzieć coś mądrego.

Masz jakiś błąd, który wspominasz jako ten, z którym najtrudniej było sobie poradzić?

- Raczej wszystkie zawalone gole szły na jedno konto i zawsze starałem się je analizować - czy faktycznie zadziałał czynnik ludzki, czy na przykład inne - jak choćby warunki atmosferyczne. Zawsze analizowałem swoje błędy, choć faktycznie, jak tak pytasz, to jeden błąd psychicznie kosztował mnie więcej, niż pozostałe. Mecz z Irlandią Północną, słynny samobój Michała Żewłakowa.

Tam akurat piłka podskoczyła na kępce trawy, tuż przed twoim butem.

- Niby tak, niby pech trudny do uniknięcia, ale jednak siedziało to we mnie najdłużej. Chyba przez to, że za mną siedzieli kibice Rangersów i dałem im pożywkę. Poza tym zbiegło się to z kilkoma sytuacjami w moim życiu, z tym, z kim i o co graliśmy, i dlatego odbiór tego gola był u mnie dużo mocniejszy, niż pozostałych.

Artur Boruc i kontakty z mediami

Zastanawiałem się, czy gdy spytałem o trudne momenty, nie powiesz, że najtrudniejsze jest seryjne udzielanie wywiadów, na co obecnie się zdecydowałeś…

- No nie jest to najprzyjemniejsze, tym bardziej, że zawsze stroniłem od tego. Czasem w życiu przychodzi jednak czas, by się zmienić. Może to zmieni moje podejście do mediów.

Czemu właściwie mediów nigdy nie lubiłeś? Bo strata czasu, czy postrzeganie dziennikarzy przez pryzmat ludzi, którzy na piłce się nie znają?

- Rozmawia się ciągle o tym samym. W dziennikarstwie sportowym zawsze były dwa rodzaje pytań: albo o meczu, albo o życiu prywatnym. W pierwszym przypadku ciągle gadało się o tym samym, pytania były identyczne. A życie prywatne chciałem zostawić dla siebie. Poza tym okres, w którym byłem w Szkocji, pokazał mi, że naprawdę nie warto szukać takich kontaktów. Paparazzi siedzieli na drzewach, robili zdjęcia, czekali na aferę. Czułem się zniechęcony i odmawiałem wywiadów. Takie zachowania łączyłem chyba w jedną całość, gdy słyszałem o dziennikarstwie sportowym.

Miałeś jakąś sytuację, w której dziennikarz wybitnie cię zdenerwował?

- Konkretnego dziennikarza chyba nie miałem na czarnej liście, ale ten świat mnie irytował. Czułem do niego niechęć, co tu dużo mówić…

Wiem, że twój syn - jak to określiłeś w jednym z wywiadów - coś tam kopie, ale nie masz presji, by było to jego zawód. Gdyby jednak syn zdecydował się grać i byłby na tyle dobry, by grać w miarę wysoko, przed czym byś go ostrzegł?

- Bardzo ciężkie pytanie. Faktycznie nie mam ciśnienia, by chłopak grał - nazwisko na pewno nie będzie mu pomagało. Są kwestie, na które zwróciłbym mu uwagę, ale chyba wolę nie mówić tego dziś na głos, a przekazać mu osobiście, gdy zajdzie potrzeba.

A zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czemu tak naprawdę nie lubisz piłki? Bo pamiętam jeszcze z twojej kariery słowa, że do momentu odpraw nie wiedziałeś nawet z kim następny mecz, że nie oglądałeś meczów w telewizji, zresztą dalej ich podobno nie oglądasz.

- Ja lubię piłkę, naprawdę. Nie lubię tylko o niej rozmawiać, ani namiętnie jej oglądać. Gdy byłem w środku, pewne rzeczy się przejadały, dlatego stroniłem.

Zacząłem rozmowę od tego, co jest najlepsze i najgorsze w życiu piłkarza. A jaką najlepszą i najgorszą decyzję w karierze podjąłeś?

- Najlepszą był transfer do Celticu. A najgorszą… hmm… nie wiem.

To spytam inaczej - miałeś kiedykolwiek żal do siebie o jakąś decyzję? Że coś mogło wyglądać lepiej, gdybyś zdecydował inaczej?

- Staram się niczego w życiu nie żałować. Karierę przeżyłem dokładnie tak, jak chciałem i jestem z niej dumny. Gdybym siadł i zastanawiał się, co zrobiłem nie tak, na pewno nie wyszłoby mi na dobre. Były różne opcje w życiu, pojawiały się wokół wielkie kluby - Milan, Arsenal, Manchester City, ale dziś zupełnie o tym nie myślę. Nie ma co tego "drapać", choć wszędzie było blisko, nawet bardzo.

Artur Boruc: Nie chciałbym wywlekać spraw, które nie są przyjemne ani dla piłkarzy, ani włodarzy Legii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nauka życia na nowo

Dużo ostatnio mówiłeś, jak nie mogłeś się odnaleźć po zakończeniu kariery. GoalKeepers Federation, czyli szkółka, którą otwierasz, jest takim daniem sobie szansy na powrót do piłki?

- Ona jest bardzo szerokim projektem, z dużym zakresem. Wydaje mi się, że wraz z Łukaszem Fabiańskim i Wojtkiem Kowalewskim jesteśmy dość rozpoznawalnymi bramkarzami i uznaliśmy, że fajnie było przekazać trochę wiedzy dalej. Fajnie byłoby komuś pomóc. Nie chcemy dawać szkółce tylko twarzy - chcemy czynnie brać udział w zajęciach, co pewnie będzie ciekawym przeżyciem dla dzieciaków.

Jesteś dobrym nauczycielem?

- Nie wiem! To się okaże! (śmiech)

Czego najbardziej brakuje, gdy nie ma piłki?

- Przede wszystkim przynależności do jakieś społeczności, do schematu, którym podpierałem się w życiu codziennym. Staram się uczyć tego nowego życia i mam wrażenie, że jestem na etapie, kiedy zaczyna mi to wychodzić.

Zastanawiałem się, czy nie powiesz, że najbardziej brakuje pieniędzy. Spodziewam się, że w karierze zarobiłeś sporo, natomiast majątki lubią uciekać, gdy nie ma planu B.

- Mam swoje biznesy, wszystko - że tak powiem - hula, ale nie jestem tym wszystkim tak pochłonięty, by wypełniało mi czas. Natomiast na aspekt finansowy na pewno nie mogę narzekać.

Miałeś ciężkie zderzenie z rzeczywistością po karierze, ale karierę kończyłeś w 2022 roku, więc minęło już trochę czasu. Jak twoje życie wyglądało w ostatnim czasie? W ostatnim roku wciąż zawierało pustkę?

- Wcześniej największy problem był z wypełnieniem czasu wolnego. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, jak funkcjonować. Trochę tak jest, jak powiedziałem przed chwilą: że uczę się życia na nowo. W ostatnim roku pojawiło się więcej zajęć, głowa zaczyna być zajęta. Czuję, że ten pociąg wraca na właściwe tory.

Nie da się z tobą rozmawiać i nie ruszyć wątku Legii…

- Ałaaa… Nie chciałbym chyba tego dotykać, bo nie wiem, na czym tam problem polega. Zostawmy to fachowcom. Nawet jak wskażę źródło problemu, nie jest powiedziane, że wskażę dobrze i pomogę.

No to spytam inaczej, bo to może być pomocne - jak diagnozowałeś przyczyny problemów Legii, gdy w niej byłeś i gdy Legia też kończyła jesień w strefie spadkowej.

- To też było bardzo złożone, ale powiem może w ten sposób: na sukces pracuje mnóstwo osób i spojrzenie niektórych z nich niekoniecznie jest zbieżne ze spojrzeniem działaczy zajmujących się klubami piłkarskimi. Ale naprawdę: nie chcę się wdawać w takie dywagacje.

Idą święta, czas życzeń. Czego życzyć ci na obecnym etapie życia?

- Spokoju i jak najwięcej zajęć związanych ze szkółką piłkarską.

Artur Boruc Grzegorz Wajda/REPORTER East News

