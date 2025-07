Trenował Inter i Manchester City, zgłosił się do PZPN. Chciał zastąpić Probierza

Michał Probierz do dymisji podał się 12 czerwca i od tego czasu reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. To się wkrótce zmieni, co w niedzielę zakomunikował przebywający obecnie w Szwajcarii, gdzie rozgrywane jest kobiece Euro, Cezary Kulesza . "Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki. Wkrótce komunikat w tej sprawie" - przekazał prezes PZPN cytowany przez Mateusza Ligęzę z Radia Zet.

"To poważny trener, ma pojęcie o piłce, ma ciekawą filozofię. Ale rozmawiał z nim Tomasz Hajto i on ma swoje sprawy rodzinne do uporządkowania do końca 2025 roku. Więc ta kandydatura siłą rzeczy nie mogła być brana pod uwagę. Powiedział Tomkowi, że miał propozycje kilku poważnych klubów, ale był zainteresowany reprezentacją Polski" - powiedział. A po chwili ujawnił zaskakującą informację.