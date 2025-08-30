Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozum w Ekstraklasie, można złapać się za głowę. "Coś ty zrobił?" [WIDEO]

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W sobotnie popołudnie Korona Kielce zatriumfowała na wyjeździe nad Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 3:1 i "Złocisto-Krwiści" bez dwóch zdań mogli być zadowoleni z takiego obrotu spraw, natomiast ich triumf mógł być jeszcze bardziej okazały - w drugiej połowie Antonin otrzymał doskonałą szansę do trafienia do siatki po wyjściu Miłosza Mleczki z bramki, ale... koncertowo zmarnował tę okazję.

Antonin zmarnował doskonałą szansę na gola w trakcie meczu Termalica - Korona
Antonin zmarnował doskonałą szansę na gola w trakcie meczu Termalica - Korona

Piłkarska sobota z PKO BP Ekstraklasą rozpoczęła się od starcia Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Koroną Kielce. Popularne "Słonie" nie zatriumfowały od dwóch spotkań, więc każdy zdobyty tu potencjalnie punkt był dla nich wyjątkowo cenny - ekipa z województwa świętokrzyskiego tymczasem chciała pójść za ciosem po niedawnym triumfie nad Motorem Lublin.

Ostatecznie to podopieczni trenera Jacka Zielińskiego wyszli ze starcia obronną ręką - choć to Termalica napoczęła wynik i na koniec pierwszej połowy wygrywała 1:0, to po zmianie stron to "Koroniarze" złapali wiatr w żagle i zwyciężyli oponentów 3:1 dzięki trafieniom Błanika, Smolarczyka i Matuszewskiego.

Fatalny błąd Antonina, jak on tego nie trafił? Przedziwna sytuacja w trakcie meczu

Wygrana zespołu z Kielc mogła być przy tym jeszcze okazalsza. W 66. minucie Antonin stanął przed wręcz dwustuprocentową szansą - po tym, jak ominął wychodzącego mocno nierozważnie z bramki Miłosza Mleczkę, mógł on spokojnie trafić do siatki, ale... popisał się fatalnym uderzeniem:

Futbolówka wytoczyła się za linię boczną, odprowadzana jedynie asekuracyjnie przez Bartosza Kopacza. "Coś ty zrobił, Antonin?" - zakrzyknął aż komentator i trudno się dziwić takiej reakcji.

PKO BP Ekstraklasa: Kolejne mecze Korony i Termaliki po przerwie reprezentacyjnej

Korona Kielce po zakończeniu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie okupować co najmniej piątą pozycję w tabeli. Termalica może zaś wylądować w dolnej części tabeli po reszcie rozstrzygnięć w rozgrywkach w sobotę i niedzielę.

W następnej serii gier "Złocisto-Krwiści" zmierzą się z Pogonią Szczecin, z kolei "Słonie" zagrają z Motorem Lublin. Potyczki te zostaną rozegrane odpowiednio 13 i 14 września, czyli już po najbliższej przerwie reprezentacyjnej.

PKO Ekstraklasa
7 kolejka
30.08.2025
14:45
Zakończony
Damian Hilbrycht
8'
Dawid Błanik
47'
B. Smolarczyk
52'
Konrad Matuszewski
68'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Bruk-Bet Termalica
Korona Kielce
Rezerwowi

Statystyki meczu

Bruk-Bet Termalica
1 - 3
Korona Kielce
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
8
24
Strzały celne
5
9
Strzały niecelne
2
9
Strzały zablokowane
1
6
Ataki
63
74

