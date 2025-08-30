Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco ws. Szczęsnego. Flick nie mógł milczeć. Jednoznaczny komunikat

Tomasz Brożek

Trwa trzecia kolejka La Liga, a Wojciech Szczęsny wciąż nie został uprawiony do gry w barwach FC Barcelona. Co z rejestracją polskiego bramkarza? Głos w tej sprawie zabrał przed niedzielnym meczem z Rayo Vallecano trener Hansi Flick. Jego odpowiedź nie jest w pełni optymistyczna dla polskich fanów, którzy - podobnie jak nasz zawodnik - muszą uzbroić się w cierpliwość.

FC Barcelona przygotowuje się do swojego trzeciego meczu w tym sezonie La Liga. Po zwycięstwach z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2) podopiecznych trenera Hansiego Flicka czeka w niedzielę wyjazdowe starcie z Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski ma już za sobą problemy zdrowotne i w ostatnim spotkaniu w Walencji pojawił się na murawie, zastępując w 76. minucie Alejandro Balde. Niestety, niezmienny pozostaje status Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz wciąż może oglądać występy swoich kolegów jedynie sprzed telewizora - lub z trybun - w roli biernego widza. 35-latek ciągle nie został bowiem zarejestrowany na liście zawodników uprawnionych do gry w rozgrywkach La Liga. I nic w jego sprawie nie zmieniło nawet wypożyczenie Inakiego Peni do ekipy Elche.

Co z rejestracją Wojciecha Szczęsnego? Hansi Flick zabrał głos

W identycznej sytuacji znalazł się także nowy nabytek FC Barcelona - Roony Bardghji. Nie dziwi więc, że temat obu zawodników został poruszony podczas sobotniej konferencji prasowej z udziałem Hansiego Flicka. Niemiec nie był w stanie więc od niego uciec, lecz mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce, wygłaszając jednoznaczny komunikat.

Czekamy, mamy jeszcze jeden dzień
powiedział Hansi Flick, kwitując swoją wypowiedź zaskakująco szerokim uśmiechem

Wobec narastających plotek o możliwym transferze, szkoleniowiec "Dumy Katalonii" zabrał głos także między innymi w sprawie przyszłości Fermina Lopeza. A jego słowa pozwalają sądzić, że Hiszpan - mimo starań Chelsea - pozostanie w Barcelonie.

- Na razie jest tutaj. Rozmawiałem z nim i myślę, że zostanie. Będę bardzo szczęśliwy, gdy okno transferowe zostanie zamknięte - stwierdził Hansi Flick.

Niemiec docenił przy tym dyspozycję i umiejętności najbliższego rywala, mówiąc o tym, że Rayo Vallecano to z jego perspektywy wymagający rywal. - Rayo wykonuje świetną robotę. Są bardzo zawzięci w ataku i obronie, więc to będzie trudny mecz. Wiemy, że boisko nie jest zbyt duże. To będzie dla nas świetny rywal - komplementował przeciwnika były trener Bayernu Monachium.

Mecz Ravo Vallecano - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:30.

