Gorąco ws. Szczęsnego. Flick nie mógł milczeć. Jednoznaczny komunikat

FC Barcelona przygotowuje się do swojego trzeciego meczu w tym sezonie La Liga. Po zwycięstwach z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2) podopiecznych trenera Hansiego Flicka czeka w niedzielę wyjazdowe starcie z Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski ma już za sobą problemy zdrowotne i w ostatnim spotkaniu w Walencji pojawił się na murawie, zastępując w 76. minucie Alejandro Balde. Niestety, niezmienny pozostaje status Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz wciąż może oglądać występy swoich kolegów jedynie sprzed telewizora - lub z trybun - w roli biernego widza. 35-latek ciągle nie został bowiem zarejestrowany na liście zawodników uprawnionych do gry w rozgrywkach La Liga. I nic w jego sprawie nie zmieniło nawet wypożyczenie Inakiego Peni do ekipy Elche.

Co z rejestracją Wojciecha Szczęsnego? Hansi Flick zabrał głos

W identycznej sytuacji znalazł się także nowy nabytek FC Barcelona - Roony Bardghji. Nie dziwi więc, że temat obu zawodników został poruszony podczas sobotniej konferencji prasowej z udziałem Hansiego Flicka. Niemiec nie był w stanie więc od niego uciec, lecz mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce, wygłaszając jednoznaczny komunikat.

Czekamy, mamy jeszcze jeden dzień

Wobec narastających plotek o możliwym transferze, szkoleniowiec "Dumy Katalonii" zabrał głos także między innymi w sprawie przyszłości Fermina Lopeza. A jego słowa pozwalają sądzić, że Hiszpan - mimo starań Chelsea - pozostanie w Barcelonie.

- Na razie jest tutaj. Rozmawiałem z nim i myślę, że zostanie. Będę bardzo szczęśliwy, gdy okno transferowe zostanie zamknięte - stwierdził Hansi Flick.

Niemiec docenił przy tym dyspozycję i umiejętności najbliższego rywala, mówiąc o tym, że Rayo Vallecano to z jego perspektywy wymagający rywal. - Rayo wykonuje świetną robotę. Są bardzo zawzięci w ataku i obronie, więc to będzie trudny mecz. Wiemy, że boisko nie jest zbyt duże. To będzie dla nas świetny rywal - komplementował przeciwnika były trener Bayernu Monachium.

Mecz Ravo Vallecano - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:30.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie MATTHIEU MIRVILLE AFP

Trener FC Barcelona Hansi Flick (z prawej) i polski bramkarz Wojciech Szczęsny Ina FASSBENDER / AFP / Ina FASSBENDER / AFP AFP