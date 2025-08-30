Dariusz Dziekanowski: Urban stawia na logikę, a nie oryginalność

Największe męki w ostatniej rundzie kwalifikacji przeszła Legia, kibice przeżyli klasyczną huśtawkę nastrojów: z niebo do piekła i powrót do nieba. Od jakiegoś czasu ekipa Edwarda Iordanescu miewa w meczach momenty jakiegoś kompletnego zaćmienia, nagle odcina się im prąd i tracą gole. Niewiele brakowało, by w nastroju euforii Warszawę opuszczali piłkarze, trener i kibice Hibernianu. Z jednej strony Legia mogła zamknąć ten mecz w pierwszej połowie, ale po przerwie była o krok od katastrofy.

Na pomeczowej konferencji sporo do powiedzenia miał rumuński trener warszawskiej drużyny. Czasem bezpośrednio, w innych momentach między wierszami wyrażał pewne zastrzeżenia do warunków, w jakich przyszło mu pracować. Generalnie, w tym kluczowym dla funkcjonowania klubu czasie, czyli w trakcie eliminacji, zespół przypominał plac budowy. Niestety znowu! Jedni zawodnicy odchodzili - i to niekoniecznie ci, których pozbywać się chciał Iordanescu - inni przychodzili.

Najpierw drużyna weszła na poziom, na którym wykształtował się pewnego rodzaju kręgosłup (Kapuadi, Ziółkowski, Vinagre, Kapustka, Wszołek, Morishita, Nsame), ale też na którym okazało się, że ściągnięci rok temu zawodnicy są za słabi (Chodyna, Kun, Szkurin). Tyle tylko, że ci, którzy do drużyny dołączyli tego lata już za kadencji Iordanescu (Rajović, Stojanovic czy Reca) też nie są gotowi, by dodać drużynie jakości. Nie wiadomo czy za jakiś czas będą, ale im dalej w las (czyli im więcej nowych zawodników trener zaczął wprowadzać), tym gorzej wyglądała gra drużyny.

Równolegle klub sprzedał kilku ważnych zawodników - najpierw Oyedele, potem Morishitę, teraz do Romy przenosi się Ziółkowski. Trzeba przyznać, że Iordanescu mierzył się z trudnym zadaniem. Pytanie: czy wiedział, na co się pisze, czy umówił się na pewne sprawy, a szefowie klubu nie do końca trzymali się swoich obietnic? Iordanescu mówił więc po meczu pewnych "sprawach technicznych, które nie poszły po mojej myśli". Chodziło mu o transfery do klubu, na które wciąż jeszcze liczy - 2 lub 3 zawodników. I dalej… "Oczywiście chcemy wygrać mistrzostwo, ale pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie stworzyć drużynę, która da radę zrobić to 3-4 razy z rzędu. Nie możemy być Legią, która wygrywa mistrzostwo, a potem ma pięć lat posuchy".

Legia jak Ajax Amsterdam? Dziekanowski: To ideał, do którego powinni dążyć

To jest właśnie jedna z najistotniejszych kwestii: czy kiedyś Legia zacznie funkcjonować tak, jak - oczywiście z zachowaniem właściwych proporcji - Ajax Amsterdam. Co kilka lat w holenderskim klubie następuje wyprzedaż najbardziej wartościowych zawodników, ale odbywa się to dopiero wtedy, gdy z "taśmy produkcyjnej" schodzą młodzi piłkarze, którzy są gotowi ich zastąpić. W takich latach "kryzysu" Ajax nie zdobywa mistrzostwa, albo nie kwalifikuje się do Ligi Mistrzów, ale nie schodzi poniżej pewnego poziomu (miejsce w pierwszej trójce, gra w Lidze Europy) i za kilka lat znowu jest na fali wznoszącej.

To jest ideał, do którego Legia powinna dążyć, ale wciąż ta polityka jest niezbyt spójna, czasem oparta na decyzjach spontanicznych, na przykład takich jak sprzedaż Morishity. Władze klubu wciąż są podatne na przyjmowanie pierwszej lepszej oferty za dobrych zawodników, innych zaś (jak Marc Gual) oddają za grosze. Jest tu wciąż sporo do poprawy, dlatego rozumiem i szanuję brak euforii Iordanescu z osiąganych - jak by nie było - sukcesów: wygrana w Superpucharze, awans do Ligi Konferencji. Jego poprzednik Goncalo Feio fruwałby z dumy kilka metrów nad ziemią.

Dziekanowski: Jan Urban kierował się logiką, a nie dążeniem do bycia za wszelką cenę oryginalnym

W dniu losowania fazy ligowej pucharów poznaliśmy pierwsze wybory Jana Urbana. Nowy selekcjoner przed ogłoszeniem listy przekonywał, że będzie poruszał się wśród nazwisk, które są dobrze znane kibicom, bo ten wybór jest dość ograniczony. Mimo wszystko na liście nie znalazło się aż jedenastu zawodników, których po raz ostatni powołał jego poprzednik, Michał Probierz.

Jest kilka zaskoczeń, jak powrót Kędziory, czy Grosickiego, ale mam wrażenie, że za powołaniami na przykład Ziółkowskiego czy Grabary stoją argumenty merytoryczne - zupełnie inaczej niż miało to miejsce za Probierza, kiedy dominowało jakieś mało zrozumiałe widzimisię (na przykład powołania Bogusza, Marczuka, Pedy, Oyedele). Wyjściowy skład pewnie też łatwiej przewidzieć, co oznacza, że jest w tym pewna logika, a nie dążenie za wszelką cenę do bycia oryginalnym.

