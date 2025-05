Losy mistrzostwa Polski wciąż się ważą - do samego końca kampanii 2024/2025, bowiem triumfatorów rozgrywek poznamy dopiero po zakończeniu ostatniej, 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy . Niemniej część zespołów już teraz może w spokoju porządkować kwestię swoich składów - a wśród aktywnych na tym polu klubów jest obecnie chociażby Cracovia .

20 maja "Pasy" ogłosiły chociażby oficjalnie, że przedłużają o rok umowę z Kamilem Glikiem , dając tym samym doświadczonemu defensorowi wyjątkowy kredyt zaufania, bowiem ten stracił większość sezonu z powodu poważnego urazu kolana. To jednak nie wszystko.

Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

DJB: Marcin Bułka zmieni klub? Polak na celowniku czołowych lig / Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Benjamin Kallman opuszcza Cracovię. Jego nowy klub oficjalnie ogłosił transfer

Zespół z "Grodu Kraka" zdecydował się również na pewne pożegnanie - i to nie byle kogo, bo Benjamina Kallmana , a więc swojego czołowego strzelca. Ten już przypieczętował swoje przenosiny do Hannoveru 96 , występującego obecnie na poziomie 2. Bundesligi.

Co istotne "Die Roten" pozyskali go zupełnie za darmo, jako wolnego agenta, a umowa z reprezentantem Finlandii ma być ważna przez trzy lata, aż do końca czerwca 2028 roku. Tym samym Kallman domyka rozdział, który zaczął pisać w Krakowie w roku 2022.