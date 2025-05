Hansi Flick odnotował fantastyczny pierwszy sezon w roli trenera FC Barcelona - doświadczony niemiecki szkoleniowiec poprowadził "Blaugranę" do sięgnięcia po trzy krajowe trofea, w tym to najważniejsze, a więc mistrzostwo Hiszpanii.

Kibice "Barcy" bez dwóch zdań chcieliby w kolejnej kampanii swoistej powtórki z rozrywki, a do tego dorzucenia do puli zgarniętych pucharów również tego przynależny triumfatorom Ligi Mistrzów. By móc osiągać ambitne cele konieczne będą jednak konkretne wzmocnienia. Reklama

Dotyczy to chociażby ataku i choć pozycja Roberta Lewandowskiego na szpicy nie wygląda obecnie na zagrożoną, to FCB zawsze może zakontraktować kogoś do gry na flance - kogoś, kto będzie w stanie skutecznie wspierać kapitana reprezentacji Polski.

Reklama DJB: Lewandowski i Szczęsny na medal. Barca zdominowała Hiszpanię. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Luis Diaz nowym nabytkiem FC Barcelona? Wielki duet z Lewandowskim jest możliwy

Ciekawe wieści w tej sprawie przedstawił w "El Chiringuito TV" Jose Alvarez Haya który wskazał, że "absolutnym priorytetem" Barcelony jest w tym przypadku nie kto inny jak Luis Diaz, czyli gwiazdor Liverpool F.C., który w obecnym sezonie zdobył łącznie 17 goli i odnotował osiem asyst.

Umowa Kolumbijczyka z "The Reds" jest w teorii ważna do 2027 roku, ale mistrzowie Anglii nie powinni oponować przed pożegnaniem zawodnika, jeśli zostanie im zaoferowana wystarczająco wysoka kwota. Gracz z Ameryki Południowej mógłby okazać się potencjalnie idealnym dopełnieniem ofensywy "Dumy Katalonii".

Co ciekawe, jednocześnie z Półwyspu Iberyjskiego docierają sprzeczne informacje dotyczące innego możliwego celu transferowego "Blaugrany" - Nico Williamsa. Alvarez Haya sugeruje, że temat jest raczej zamknięty, z kolei dziennik "As" sugeruje, że w kwestii zawodnika Athletiku Bilbao, FCB podejmie jeszcze co najmniej jedną próbę. Szykuje się więc interesujące lato... Reklama

Lewandowski prawdopodobnym wicekrólem strzelców. Wyprzedza go tylko Mbappe

Robert Lewandowski tymczasem szykuje się do ostatniego już występu w bieżącym sezonie - 25 maja FC Barcelona zagra ze wspominanym wyżej Athletikiem, a Polak ma ostatnią szansę, by poprawić swój dorobek strzelecki w obecnej kampanii. Niestety nie zdoła on już najprawdopodobniej prześcignąć Kyliana Mbappe w klasyfikacji Pichichi - "Lewy" uzbierał jak dotychczas 25 trafień, a Francuz aż 29.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Jose Breton / AFP

Luis Diaz / AFP