FC Barcelona bez najmniejszych wątpliwości będzie szukać co najmniej kilku solidnych wzmocnień podczas najbliższego letniego okienka transferowego - i w tym kontekście dla polskich kibiców bez wątpienia będzie kluczowe to, czy do klubu trafią jacyś konkurenci dla Wojciecha Szczęsnego, który może przedłużyć kontrakt z "Blaugraną", oraz dla Roberta Lewandowskiego, który ma niezmiennie stanowić o sile ataku drużyny. W tym drugim przypadku niczym bumerang powraca temat ewentualnych przenosin do Katalonii ze strony Erlinga Haalanda - Joan Laporta nie zostawił w tej kwestii obecnie żadnych wątpliwości.