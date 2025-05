Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Kamil Glik zostaje na dłużej w Cracovii. Kontrakt oficjalnie przedłużony

Wszystko to jest o tyle istotne, że Glik od miesięcy nie pojawił się na murawie w związku z poważną kontuzją kolana - po raz ostatni zagrał dla ekipy z "Grodu Kraka" na początku października. Niemniej będzie mieć jeszcze czas, by na nowo odbudować się przy Kałuży.

Cracovia kończy sezon meczem z Zagłębiem Lubin

Cracovia swój ostatni mecz w sezonie zagra 24 maja o godz. 17.30, kiedy to zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które zdołało uniknąć spadku do Betclic 1. Ligi. Patrząc na formę "Miedziowych" to "Pasy" wydają się tu być faworytem do zgarnięcia triumfu na finiszu kampanii 25/26.