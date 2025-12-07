Cracovia - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz Cracovia - Lech Poznań w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań w dobrym stylu wrócił do gry po przerwie reprezentacyjnej. "Kolejorz" rozegrał cztery mecze, z których trzy wygrał i jeden zremisował. Punktami podzielił się jedynie z cały czas będącą w czubie tabeli PKO BP Ekstraklasy Wisłą Płock. Teraz mistrz Polski zagra na wyjeździe z Cracovią, która po świetnym starcie sezonu od początku października ma problemy.

"Pasy" w miniony czwartek rozegrały zaległy mecz 8. kolejki z Wisłą Płock. Z twierdzy w Płocku wywieźli jedynie punkt, ale warto pamiętać, że "Nafciarze" są najlepszym zespołem ligi grającym u siebie. Wcześniej Cracovia co prawda wygrała z Koronę Kielce 1:0, ale było to pierwsze zwycięstwo od pięciu meczów. W poprzednich pięciu występach drużyna z Krakowa doznała aż czterech porażek i raz zremisowała. To pokazuje, że piłkarze Luki Elsnera mają pewien kryzys.

Oba zespoły zmierzyły się ze sobą już w tym sezonie. W 1. kolejce Cracovia rozbiła u siebie Lecha aż 4:1. Natomiast w poprzednich rozgrywkach dwukrotnie triumfował "Kolejorz". W rundzie jesiennej zwyciężył na w Krakowie 2:0, a wiosną przed własną publicznością 2:1.

