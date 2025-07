Sensacja w Białymstoku, ale co się stało w Poznaniu. Gol w 75. sekundzie. Mistrz upokorzony

Gdy piłkarze Lecha Poznań i Cracovii rozgrzewali się jeszcze na murawie, w Białymstoku zakończyło się już pierwsze starcie nowego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy. I to zakończyło się w tak sensacyjny sposób, że trudno wyobrazić sobie bardziej kosmiczny scenariusz. Jagiellonia, czyli poprzedni mistrz Polski, przegrała na własnym stadionie z beniaminkiem z Niecieczy 0:4 . A mogła wyżej.

Kibice przy Bułgarskiej przyjęli ten wynik z uśmiechem. Niedługo później aktualny mistrz Polski z Poznania przegrywał z Cracovią 0:2. A po chwili mógł i 0:3. Fanom "Kolejorza" już tak do śmiechu nie było.

Lech zaczął niby ofensywnie, Cracovia niby się głęboko broniła, ale już pierwszy jej przechwyt, na słabo grającym Michale Gurgulu, zakończył się golem. Kontra dwóch na dwóch, Ajdan Hasić zagrał do Filipa Stojilkovicia , a Szwajcar w debiucie strzałem w bliższy róg zaskoczył Mrozka. Była 75. sekunda meczu.

Gdy już grę wznowiono, za wiele też się nie zmieniło. "Pasy" skupiły się obronie, szukały dalekich podań lub przechwytów po pressingu w środkowej strefie. I to się udało, po kiepskim podaniu do Alexa Douglasa znów do kontry ruszył duet Stojilkovic - Hasić. Tym razem zamienili się rolami, było 0:2. A mogło być i 0:3, gdyż bliźniaczą kontrę niecelnym strzałem wykończył Otar Kakabadze.