Zaledwie rok po zakończeniu kariery piłkarskiej Eugen Polanski zaczął już sposobić się na poważnie do zawodu trenera. 19-krotny reprezentant Polski, który pojechał z Biało-Czerwonymi na Euro 2012 błyskawicznie zaczął piąć się po kolejnych szczeblach kariery trenerskie w szybkim tempie, zaczynając od roli asystenta szkoleniowca w FC St. Gallen.

Ze Szwajcarskiego klubu przeniósł się do Borussii Monchengladbach, gdzie znalazł swoje miejsce na ziemi. Początkowo zajmował się drużynami młodzieżowymi, później rezerwami, aż wreszcie otrzymał szansę w pracy z pierwszą drużyną. "Źrebaki" po rozstaniu z Gerardem Seoane podjęły śmiałą decyzję i postawiły na Polanskiego.

Eugen Polanski przed wielką szansą. Niemcy chcą go na stałe

Pod wodzą byłego reprezentanta Polski Borussia M'gladbach zaczęła punktować dość regularnie i wygrzebała się ze strefy spadkowej. W związku z tym, jak donosi Florian Plettenberg, włodarze klubu zdecydowali się na kolejny odważny ruch.

Zgodnie z wiedzą dziennikarza Borussia Monchengladbach gotowa jest zaoferować Polanskiemu posadę trenera na stałe i podpisać z nim nowy kontrakt. Miałby on obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

Azerbejdżan - Islandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wszystko wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie w tej sprawie może nastąpić tuż po zakończeniu listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Z Niemiec docierają także głosy, że za kontynuacją współpracy z Eugenem Polanskim opowiadają się przede wszystkim zawodnicy "Źrebaków".

Eugen Polanski David Inderlied DPA

Piłkarze Borussii Monchengladbach IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl Newspix.pl

Eugen Polanski Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP