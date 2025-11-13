Partner merytoryczny: Eleven Sports

19-krotny reprezentant Polski zachwyca w Niemczech. Chcą go na stałe w kadrze

Jakub Rzeźnicki

W reprezentacji Polski Eugen Polanski rozegrał 19 spotkań. Po zakończeniu kariery piłkarza szybko rozpoczął w Niemczech pracę w roli trenera. Na sukcesy długo nie musiał czekać. Borussia Monchengladbach postanowiła postawić na niego w kryzysowej sytuacji, a Polanski wywiązał się ze swojej roli całkiem dobrze. Na tyle, że włodarze klubu chcą nagrodzić go w wyjątkowy sposób.

Eugen Polanski
Eugen PolanskiDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Zaledwie rok po zakończeniu kariery piłkarskiej Eugen Polanski zaczął już sposobić się na poważnie do zawodu trenera. 19-krotny reprezentant Polski, który pojechał z Biało-Czerwonymi na Euro 2012 błyskawicznie zaczął piąć się po kolejnych szczeblach kariery trenerskie w szybkim tempie, zaczynając od roli asystenta szkoleniowca w FC St. Gallen.

Ze Szwajcarskiego klubu przeniósł się do Borussii Monchengladbach, gdzie znalazł swoje miejsce na ziemi. Początkowo zajmował się drużynami młodzieżowymi, później rezerwami, aż wreszcie otrzymał szansę w pracy z pierwszą drużyną. "Źrebaki" po rozstaniu z Gerardem Seoane podjęły śmiałą decyzję i postawiły na Polanskiego.

    Eugen Polanski przed wielką szansą. Niemcy chcą go na stałe

    Pod wodzą byłego reprezentanta Polski Borussia M'gladbach zaczęła punktować dość regularnie i wygrzebała się ze strefy spadkowej. W związku z tym, jak donosi Florian Plettenberg, włodarze klubu zdecydowali się na kolejny odważny ruch.

    Zgodnie z wiedzą dziennikarza Borussia Monchengladbach gotowa jest zaoferować Polanskiemu posadę trenera na stałe i podpisać z nim nowy kontrakt. Miałby on obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

    Wszystko wskazuje na to, że oficjalne ogłoszenie w tej sprawie może nastąpić tuż po zakończeniu listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Z Niemiec docierają także głosy, że za kontynuacją współpracy z Eugenem Polanskim opowiadają się przede wszystkim zawodnicy "Źrebaków".

