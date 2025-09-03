To jedyna taka akademia w Polsce. "Prestiżowe wyróżnienie"

CIS to organizacja, której celem jest edukacja międzynarodowa. Powstała w 2003 roku i zrzesza ponad 1530 szkół oraz uniwersytetów, reprezentujących 122 kraje.

"Międzynarodowa Akredytacja CIS to znak jakości i wyróżnienie dla szkół podstawowych i średnich. Jako międzynarodowy organ akredytacyjny, umożliwiamy szkołom porównywanie jakości oraz doskonalenie ich programów edukacyjnych z wiodącymi praktykami międzynarodowymi" - podaje organizacja na swojej stronie.

Pierwsza polska szkoła z akredytacją CIS

By otrzymać akredytację CIS, należy spełnić szereg wymagań.

- Dołączamy do grona szkół charakteryzujących się ogromną międzynarodowością programów, świetnymi absolwentami, współpracującymi z najlepszymi uczelniami wyższymi na świecie. To czego dokonaliśmy jest absolutnie pionierskie, ponieważ jesteśmy jedyną placówką mistrzostwa sportowego w Polsce, która dostąpiła takiego wyróżnienia - mówi Alicja Helbik, dyrektorka Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach na oficjalnej stronie Lecha Poznań.

W klubie zapewniają, że członkostwo w CIS jest efektem decyzji oraz wizji klubu opartej na stawianiu na edukację. Z kolei Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach chwali się 100 proc. zdawalnością matur w ostatnich dwóch lat.

Osoba z komisji, który prowadziła z nami rozmowę przygotowującą i zwracała uwagę na co położyć nacisk, bardzo podkreślała, że dla nich to pierwsza taka szkoła, której przyznają członkostwo po trzech latach istnienia. Nie mieli wcześniej do czynienia z placówką sportową należącą do prestiżowego klubu europejskiego – podkreśla Helbik.

- Chcemy wspierać chłopców w procesie edukacji, aby w przyszłości mogli podjąć bardzo dobre studia, ale również realizować start-upy, być innowatorami, edukatorami. To jest największa wartość w tym wszystkim, że mogą się rozwijać, kształcić, wpływać na świat i jednocześnie realizować swój talent sportowy oraz karierę - dodaje dyrektorka.

PJ

Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań. Przed jego zespołem teraz starcie w eliminacjach LM Monika Wantoła INTERIA.PL

Lech Poznań Lukasz Gdak/East News East News

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Lukasz Gdak East News