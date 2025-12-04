Partner merytoryczny: Eleven Sports

Akademia czy szkółka - co wybrać dla młodego zawodnika?

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Projektów piłkarskich dla młodych zawodników w Polsce są tysiące, a każdy może je nazwać według własnego widzimisię. Tym samym rodzice często nie zauważają różnic między akademią a szkółką, tymczasem mogą być ona absolutnie kluczowe dla młodego sportowca.

Piłkarz reprezentacji Polski w czerwonym stroju z numerem 13 świętuje sukces z zaciśniętymi pięściami i okrzykiem, w tle trybuny oraz kibice.
Jakub Kamiński to wychowanek m.in. Akademii Lecha PoznańANTONI BYSZEWSKI/ARENA AKCJINewspix.pl

- Chcę zacząć trenować piłkę nożną - takie słowa słyszy rocznie tysiące rodziców, którzy szybko stają przed dylematem, gdzie ich dziecko powinno uczęszczać na treningi.

Część decyduje się na wersję praktyczną, czyli klub, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Plusy to ułatwiona logistyka i często ta sama grupa rówieśników, wśród których dziecko przebywa na co dzień. U innych szalę przeważają sympatie kibicowskie i wysyłają dziecko do klubu, z którym sympatyzują od lat. Tymczasem w świecie piłki młodzieżowej przeważają dwa modele: szkółka i akademia. I choć te nazwy często używane są naprzemiennie, to jednak oba twory charakteryzują się określonymi oczekiwaniami.

Zobacz również:

Dominik Piłka (z prawej)
Akademia Młodego Piłkarza

Piłkarze Ekstraklasy zwracają uwagę na wielki problem. "To ważne dla młodych sportowców"

Piotr Jawor
Piotr Jawor

- Profesjonalna akademia piłkarska to biznesowy projekt. Ma przynosić zyski. Nikt nie prowadzi akademii tylko po to, żeby dzieciom czy rodzicom było miło. Za takimi projektami stoją duże środki i konkretne oczekiwania właścicieli czy inwestorów. Akademia inwestuje w zawodników po to, żeby w przyszłości ta inwestycja się zwróciła. Ma dwa podstawowe zadania: wprowadzenie do pierwszej drużyny i sprzedaż zawodnika z zyskiem. Jeśli zawodnik nie rokuje, nikt nie będzie na siłę dalej inwestował. To brutalne, ale prawdziwe - wyjaśnia Rafał Warchoł, który od lat zajmuje się piłką najmłodszych.

Zupełnie inne zadania ma szkółka piłkarska. W skrócie - tam w piłkę powinni grać zawodnicy, którzy nie planują zostać zawodowcami za wszelką cenę. Tam podstawą jest popularyzacja sportu i rozwijanie pasji, a nie tworzenie profesjonalistów bez względu na okoliczności.

To jednak nie oznacza, że rodzice, posyłając dziecko do szkółki, przekreślają jego szanse na zaistnienie w profesjonalnej piłce. Zawodowcy w dużej mierze biorą się bowiem z masowości sportu, którą dają właśnie szkółki. Zresztą wysłannicy wielu akademii na co dzień monitorują szkółki w poszukiwaniu młodych talentów, by następnie "wyławiać" zawodników i proponować im zmianę klubu.

W taki sposób tworzona jest piramida szkolenia, ale należy pamiętać, że nie każdy młodym zawodnik - mimo talentu - jest gotowy zamienić szkółkę na akademię. I nie chodzi tu tylko o umiejętności, ale przede wszystkim o kwestie mentalne.

PJ

Barkom-Każany Lwów - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Zapisanie się do szkolnej drużyny sportowej pozwoli ci na niechodzenie na lekcje kilka razy w roku
Trening młodych zawodników123RF/PICSEL
Dziecko w różowym stroju prowadzi piłkę nożną wśród kolorowych pachołków treningowych ustawionych na zielonym boisku.
Trening dzieciMateusz DembowiakAdobe Stock
Dziewczynka w pozycji bramkarza stoi na tle bramki do piłki nożnej, skoncentrowana na piłce, którą zaraz kopnie osoba znajdująca się na pierwszym planie. W tle metalowa siatka i drzewa.
Trening dzieci123RF/PICSEL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja