Tu gra najlepsza młodzież w Polsce? "Musimy zobaczyć, jak sprawdzą się pod presją"

Dwa razy Legia Warszawa i raz Lech Poznań - te drużyny zdobywały mistrzostwo CLJ U19 w ostatnich sezonach. Wcześniej w lidze triumfowało też Zagłębie i teraz lubinianie również są na dobrej drodze, by sięgnąć po tytuł.

Po 17 spotkaniach "Miedziowi" mają 36 punktów, ale w czołówce panuje wielki ścisk. Górnik Zabrze traci do lubinian punkt, Lech Poznań dwa, a Miedź Legnica i Legia Warszawa - trzy.

- To, że jesteśmy teraz na pierwszym miejscu, to niewiele znaczy, bo są małe różnice punktowe. Pięć zespołów bardzo mocno liczy się w tej grze o wszystko. Na ten moment jesteśmy liderem, możemy się cieszyć przez zimę, ale musimy wykonać bardzo ciężką pracę, by na wiosnę powiększyć dorobek - podkreśla trener Zatwarnicki na oficjalnej stronie Zagłębia.

Na pewno do końca będą liczyli się Lech i Legia, z pewnością mają największy potencjał, jeśli chodzi o zawodników

W piłce najmłodszych panuje trend, by nie zwracać uwagi na wyniki. Z czasem to się jednak zmienia i zawodnicy biorą już udział w turniejach oraz rozgrywkach ligowych. Cel jednak cały czas pozostaje ten sam - wyeksportować do piłki seniorskiej jak największą liczbę piłkarzy i do jak najwyższej klasy rozgrywkowej. Dlatego trenerzy w CLJ próbują jakoś pogodzić cele indywidualne z drużynowymi.

- Zdecydowanie musimy patrzeć, jak rozwijają się zawodnicy, ale też jak grają pod presją, czyli wynik też jest ważny. Nie tworzymy zawodników, którzy tylko dobrze wyglądają na treningach, ale muszą też wytrzymywać presję. Bo to czeka na nich w niedalekiej przyszłości w piłce seniorskiej. Dlatego jedno z drugim na pewno będzie połączone - zaznacza trener lidera CLJ.

