Lewandowski skreślony. Wypada z gry na dobre. Jest ostateczny komunikat

Dokładnie przed tygodniem poznaliśmy nazwiska 26 graczy nominowanych do Jedenastki Roku FIFPro, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych. Kandydatów wskazywali spośród siebie sami zawodnicy, co czyni plebiscyt wyjątkowym. Niestety czwarty raz z rzędu zabrakło w gronie pretendentów Polaka.

Robert Lewandowski jako mistrz Hiszpanii i czołowy strzelec La Liga miał prawo liczyć na wyróżnienie. Po raz kolejny został jednak pominięty w prestiżowej zabawie. Na osłodę pozostaje mu miejsce w dream teamie z lat 2020 i 2021.

Jedenastka Roku FIFPro ogłoszona. Miejsce sprzed roku obronili tylko van Dijk, Bellingham i Mbappe

Zgodnie z przewidywaniami jedenastkę zdominowali przedstawiciele Paris SG, który wiosną po raz pierwszy w historii wygrał Ligę Mistrzów. Uznanie w oczach kolegów i rywali znaleźli Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele. Ten ostatni tej jesieni otrzymał również Złotą Piłkę.

Oprócz paryżan więcej niż jednego zawodnika w "11" mają jeszcze tylko FC Barcelona i Real Madryt. Trafili tam Pedri i Lamine Yamal oraz Jude Bellingham i Kylian Mbappe. Obaj piłkarze "Królewskich", a także Virgil van Dijk z Liverpoolu, to jedyni zawodnicy, którzy obronili pozycję sprzed roku.

Wysokie notowania Bellinghama i Mbappe mogą dziwić. "Los Blancos" na arenie krajowej nie sięgnęli po żadne trofeum, regularnie przegrywając El Clasico. W rywalizacji międzynarodowej też musieli uznać wyższość rywali - zarówno na gruncie klubowym, jak i reprezentacyjnym.

Dla przypomnienia Jedenastka Roku AD 2024: Ederson - Carvajal, Ruediger, Van Dijk - De Bruyne, Rodri, Kroos, Bellingham - Mbappe, Haaland, Vinicius Junior.

Virgil van Dijk JOHN THYS / AFP AFP

Jude Bellingham AFP

Kylian Mbappe AFP