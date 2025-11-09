Partner merytoryczny: Eleven Sports

Osiem minut i koniec. Fatalne wieści dla Urbana. Kluczowy kadrowicz wypada z gry

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Łukasz Skorupski nie dokończył niedzielnego meczu z SSC Napoli w Serie A. Bramkarz Bolonii doznał kontuzji mięśnia dwugłowego i musiał opuścić murawę już w 8. minucie spotkania. To fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana. 34-letni zawodnik jest kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej, która w nadchodzącym tygodniu przystąpi do ostatnich dwóch ostatnich meczów fazy grupowej fazy eliminacji MŚ 2026.

Jan Urban
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W 11. kolejce Serie A ekipa Łukasza Skorupskiego podejmowała SSC Napoli, aktualnego wicelidera tabeli. Polak przebywał na murawie niespełna osiem minut. Nie był w stanie kontynuować gry z powodu urazu mięśnia dwugłowego.

Boisko opuścił o własnych siłach, ale ten rodzaj kontuzji nie rokuje dobrze. W tej chwili nie wiadomo dokładnie, jak poważny jest problem. Zawodnik przejdzie jeszcze dzisiaj badania obrazowe. Trzeba się jednak liczyć z kilkutygodniową absencją.

Skorupski wypada z gry. W piątek mecz z Holandią. Urban musi kreślić wariant awaryjny

Taki scenariusz to fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana. 34-letni golkiper jest obecnie podstawowym zawodnikiem kadry. Już w poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie drużyny narodowej przed finiszem grupowego etapu eliminacji MŚ 2026.

"Biało-Czerwoni" zmierzą się w tej fazie z Holandią w Warszawie (14.11) i z Maltą na jej terenie (17:11). Jeśli Skorupski nie wróci w najbliższych dniach do pełni sił - co wydaje się niemal pewne - między słupkami stanie ktoś z trójki jego dublerów. Na zgrupowaniu obecni będą Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara i Kacper Tobiasz.

    W starciu z Holendrami nie zagra również filar bloku obronnego, Przemysław Wiśniewski. Czeka go kartkowa absencja.

    Skorupskiego zastąpił w niedzielnym spotkaniu 17- letni Massimo Pessina, dla którego to debiut w ekstraklasie Włoch. Przystąpił do spotkania przy bezbramkowym remisie. Na początku drugiej połowy gospodarze objęli prowadzenie po bramce Thija Dallingi. A niebawem na 2:0 podwyższył John Lucumi.

    Mecz trwa. Aktualny rezultat możesz śledzić TUTAJ.

      Dwóch piłkarzy na boisku podczas meczu, jeden ubrany na czarno jest bramkarzem, drugi w bordowym stroju jest zawodnikiem z pola. Za nimi widownia na stadionie, część osób w żółtych kamizelkach ochrania wydarzenie sportowe.
      Łukasz Skoruspski opuszcza murawę z kontuzją. Była 8. minuta spotkania z Napoli Giuseppe MaffiaAFP
      Łukasz Skorupski
      Łukasz SkorupskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Łukasz Skorupski
      Łukasz SkorupskiGiuseppe MaffiaAFP

