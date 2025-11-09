Osiem minut i koniec. Fatalne wieści dla Urbana. Kluczowy kadrowicz wypada z gry

W 11. kolejce Serie A ekipa Łukasza Skorupskiego podejmowała SSC Napoli, aktualnego wicelidera tabeli. Polak przebywał na murawie niespełna osiem minut. Nie był w stanie kontynuować gry z powodu urazu mięśnia dwugłowego.

Boisko opuścił o własnych siłach, ale ten rodzaj kontuzji nie rokuje dobrze. W tej chwili nie wiadomo dokładnie, jak poważny jest problem. Zawodnik przejdzie jeszcze dzisiaj badania obrazowe. Trzeba się jednak liczyć z kilkutygodniową absencją.

Skorupski wypada z gry. W piątek mecz z Holandią. Urban musi kreślić wariant awaryjny

Taki scenariusz to fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana. 34-letni golkiper jest obecnie podstawowym zawodnikiem kadry. Już w poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie drużyny narodowej przed finiszem grupowego etapu eliminacji MŚ 2026.

"Biało-Czerwoni" zmierzą się w tej fazie z Holandią w Warszawie (14.11) i z Maltą na jej terenie (17:11). Jeśli Skorupski nie wróci w najbliższych dniach do pełni sił - co wydaje się niemal pewne - między słupkami stanie ktoś z trójki jego dublerów. Na zgrupowaniu obecni będą Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara i Kacper Tobiasz.

W starciu z Holendrami nie zagra również filar bloku obronnego, Przemysław Wiśniewski. Czeka go kartkowa absencja.

Skorupskiego zastąpił w niedzielnym spotkaniu 17- letni Massimo Pessina, dla którego to debiut w ekstraklasie Włoch. Przystąpił do spotkania przy bezbramkowym remisie. Na początku drugiej połowy gospodarze objęli prowadzenie po bramce Thija Dallingi. A niebawem na 2:0 podwyższył John Lucumi.

