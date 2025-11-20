Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Był mistrzem Polski, ma poprowadzić Wieczystą. To były trener Wisły

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wciąż trwa runda jesienna, a Wieczystą Kraków w rozgrywkach Betclic 1. Ligi prowadziło już trzech szkoleniowców. Po zwolnieniach Przemysława Cecherza oraz Gino Lettieriego zespół tymczasowo przejął Rafał Jędrszczyk. Beniaminek jest jednak coraz bliżej zatrudnienia kolejnego szkoleniowca. Zdaniem TVP Sport oraz Gazety Krakowskiej wybór padł na byłego szkoleniowca Wisły Kraków.

Piłkarze dwóch drużyn podczas meczu piłki nożnej na stadionie, jeden zawodnik w czerwonej koszulce, pozostali w żółto-czarnych strojach na tle licznie zgromadzonej publiczności.
Wieczysta Kraków jest o krok od zatrudnienia nowego trenera. To były szkoleniowiec Wisły KrakówPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Awans Wieczystej Kraków do Betclic 1. Ligi wywołało spore zamieszanie. Beniaminek nigdy nie ukrywał swoich mocarstwowych planów, a te przy pomocy ogromnych funduszy właściciela Wojciecha Kwietnia miały zostać zrealizowane jak najszybciej. Latem do klubu przyszło kilku zawodników z doświadczeniem na boiskach Ekstraklasy.

Sezon na posadzie trenera Wieczystej rozpoczął Przemysław Cecherz. Start był naprawdę udany, Wieczysta rozgromiła m.in. 6:1 Polonię Warszawa i znajdowała się w okolicach ligowego podium. Dotychczasowego trenera pogrążyły zremisowane w ostatniej chwili derby z Wisłą Kraków oraz porażka z Odrą Opole.

Władze klubu zdecydowały się zwolnić Cecherza, a w jego miejsce zatrudniony został były trener Korony Kielce Gino Lettieri. Wybór ten mógł dziwić, a kadencja Włocha szybko okazała się być jedną z bardziej absurdalnych w ostatnich latach.

Zobacz również:

Jan Tomaszewski
Reprezentacja

Szokujące słowa Tomaszewskiego o Albańczykach. Wypalił tuż po losowaniu baraży

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Zmiana trenera zakończyła się kompletną klapą. Zwolnienie po zaledwie trzech meczach

    Lettieri prowadził zespół w zaledwie trzech spotkaniach. Jaki jest bilans jego pracy? Z jednej strony Wieczysta w meczach z GKS-em Tychy, Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Miedzią Legnica strzeliła aż siedem golu. Z drugiej jednak Krakowianie zdobyli zaledwie jeden punkt. W starciach z Pogonią i Miedzią porażki przypieczętowane zostały golami w końcówkach spotkań.

    Sam Lettieri na konferencji prasowej po meczu w Legnicy nie ukrywał irytacji postawą swojej drużyny, zwłaszcza w defensywie. Szybko okazało się, że Włoch nie będzie miał okazji do skorygowania tego aspektu. Lettieri pożegnał się z posadą, a tymczasowo stołek trenera zajął dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk. Efektem tego była kolejna porażka, tym razem 1:2 ze Stalą Rzeszów.

    Lista potencjalnych trenerów, których Wieczysta byłaby skłonna zatrudnić była bardzo długa. Media donosiły o zainteresowaniu usługami m.in. Czesława Michniewicza, Adama Nawałki czy Dana Petrescu. W pewnym momencie wysoko stały akcję byłego trenera Borussii Dortmund Thomasa Dolla, o czym pisał portal "meczyki.pl".

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki na meczu Polska - Holandia
    Sportowe życie

    A jednak, jest decyzja Karola Nawrockiego po aferze przy okazji meczu Polski. Nawet się nie wahał

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha

      Wieczysta znalazła nowego trenera. Ogłoszenie już w najbliższych dniach

      Mijały kolejne dni "bezkrólewia" w Wieczystej, a w sprawie nowego trenera beniaminka 1. Ligi wciąż nie było przełomu. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższych dniach przy Chałupnika w końcu ujrzymy biały dym.

      Dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz oraz związany z TVP Sport Mateusz Miga są zgodni. Nowym trenerem Wieczystej Kraków zostanie Kazimierz Moskal. Związany przez wiele lat z Wisłą Kraków szkoleniowiec może być zaprezentowany już w poniedziałek. Wcześniej jednak będzie musiał rozwiązać umowę z "Białą Gwiazdą", która cały czas mu płaci z tytułu wcześniejszego zakończenia współpracy.

      Przygoda Moskala z Wisłą zakończyło się we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej prowadził m.in. ŁKS Łódź, z którym był w stanie wywalczyć awans do Ekstraklasy. Jako zawodnik krakowskiej Wisły oraz Lecha Poznań aż czterokrotnie świętował tytuł mistrza Polski. Na taki laur w charakterze szkoleniowca 58-latek wciąż czeka.

      Brak zaufania PZPN-u do Urbana? "Nie miał nic do stracenia"Polsat Sport

      Zobacz również:

      Rey Manaj, piłkarz reprezentacji Albanii
      Reprezentacja

      W kraju rywali zawrzało po losowaniu baraży. To napisali o Polsce i Polakach, jest ostrzeżenie

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski
      Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi na murawie stadionu, wokół widać rozmytą publiczność na trybunach, wyraz ich twarzy wskazuje na skupienie i analizę sytuacji po meczu.
      Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trenerMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Kazimierz Moskal
      Kazimierz MoskalAFP
      Mężczyzna w czarnej kurtce sportowej robi gest kciuka w górę, stojąc przy linii bocznej boiska, w tle rozmyte postacie i reklamy.
      Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Krakówfiro Sportphoto/Ralf IbingAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja