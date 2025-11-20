Media: Był mistrzem Polski, ma poprowadzić Wieczystą. To były trener Wisły
Wciąż trwa runda jesienna, a Wieczystą Kraków w rozgrywkach Betclic 1. Ligi prowadziło już trzech szkoleniowców. Po zwolnieniach Przemysława Cecherza oraz Gino Lettieriego zespół tymczasowo przejął Rafał Jędrszczyk. Beniaminek jest jednak coraz bliżej zatrudnienia kolejnego szkoleniowca. Zdaniem TVP Sport oraz Gazety Krakowskiej wybór padł na byłego szkoleniowca Wisły Kraków.
Awans Wieczystej Kraków do Betclic 1. Ligi wywołało spore zamieszanie. Beniaminek nigdy nie ukrywał swoich mocarstwowych planów, a te przy pomocy ogromnych funduszy właściciela Wojciecha Kwietnia miały zostać zrealizowane jak najszybciej. Latem do klubu przyszło kilku zawodników z doświadczeniem na boiskach Ekstraklasy.
Sezon na posadzie trenera Wieczystej rozpoczął Przemysław Cecherz. Start był naprawdę udany, Wieczysta rozgromiła m.in. 6:1 Polonię Warszawa i znajdowała się w okolicach ligowego podium. Dotychczasowego trenera pogrążyły zremisowane w ostatniej chwili derby z Wisłą Kraków oraz porażka z Odrą Opole.
Władze klubu zdecydowały się zwolnić Cecherza, a w jego miejsce zatrudniony został były trener Korony Kielce Gino Lettieri. Wybór ten mógł dziwić, a kadencja Włocha szybko okazała się być jedną z bardziej absurdalnych w ostatnich latach.
Zmiana trenera zakończyła się kompletną klapą. Zwolnienie po zaledwie trzech meczach
Lettieri prowadził zespół w zaledwie trzech spotkaniach. Jaki jest bilans jego pracy? Z jednej strony Wieczysta w meczach z GKS-em Tychy, Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Miedzią Legnica strzeliła aż siedem golu. Z drugiej jednak Krakowianie zdobyli zaledwie jeden punkt. W starciach z Pogonią i Miedzią porażki przypieczętowane zostały golami w końcówkach spotkań.
Sam Lettieri na konferencji prasowej po meczu w Legnicy nie ukrywał irytacji postawą swojej drużyny, zwłaszcza w defensywie. Szybko okazało się, że Włoch nie będzie miał okazji do skorygowania tego aspektu. Lettieri pożegnał się z posadą, a tymczasowo stołek trenera zajął dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk. Efektem tego była kolejna porażka, tym razem 1:2 ze Stalą Rzeszów.
Lista potencjalnych trenerów, których Wieczysta byłaby skłonna zatrudnić była bardzo długa. Media donosiły o zainteresowaniu usługami m.in. Czesława Michniewicza, Adama Nawałki czy Dana Petrescu. W pewnym momencie wysoko stały akcję byłego trenera Borussii Dortmund Thomasa Dolla, o czym pisał portal "meczyki.pl".
Wieczysta znalazła nowego trenera. Ogłoszenie już w najbliższych dniach
Mijały kolejne dni "bezkrólewia" w Wieczystej, a w sprawie nowego trenera beniaminka 1. Ligi wciąż nie było przełomu. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższych dniach przy Chałupnika w końcu ujrzymy biały dym.
Dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz oraz związany z TVP Sport Mateusz Miga są zgodni. Nowym trenerem Wieczystej Kraków zostanie Kazimierz Moskal. Związany przez wiele lat z Wisłą Kraków szkoleniowiec może być zaprezentowany już w poniedziałek. Wcześniej jednak będzie musiał rozwiązać umowę z "Białą Gwiazdą", która cały czas mu płaci z tytułu wcześniejszego zakończenia współpracy.
Przygoda Moskala z Wisłą zakończyło się we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej prowadził m.in. ŁKS Łódź, z którym był w stanie wywalczyć awans do Ekstraklasy. Jako zawodnik krakowskiej Wisły oraz Lecha Poznań aż czterokrotnie świętował tytuł mistrza Polski. Na taki laur w charakterze szkoleniowca 58-latek wciąż czeka.