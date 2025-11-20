Media: Był mistrzem Polski, ma poprowadzić Wieczystą. To były trener Wisły

Awans Wieczystej Kraków do Betclic 1. Ligi wywołało spore zamieszanie. Beniaminek nigdy nie ukrywał swoich mocarstwowych planów, a te przy pomocy ogromnych funduszy właściciela Wojciecha Kwietnia miały zostać zrealizowane jak najszybciej. Latem do klubu przyszło kilku zawodników z doświadczeniem na boiskach Ekstraklasy.

Sezon na posadzie trenera Wieczystej rozpoczął Przemysław Cecherz. Start był naprawdę udany, Wieczysta rozgromiła m.in. 6:1 Polonię Warszawa i znajdowała się w okolicach ligowego podium. Dotychczasowego trenera pogrążyły zremisowane w ostatniej chwili derby z Wisłą Kraków oraz porażka z Odrą Opole.

Władze klubu zdecydowały się zwolnić Cecherza, a w jego miejsce zatrudniony został były trener Korony Kielce Gino Lettieri. Wybór ten mógł dziwić, a kadencja Włocha szybko okazała się być jedną z bardziej absurdalnych w ostatnich latach.

Zmiana trenera zakończyła się kompletną klapą. Zwolnienie po zaledwie trzech meczach

Lettieri prowadził zespół w zaledwie trzech spotkaniach. Jaki jest bilans jego pracy? Z jednej strony Wieczysta w meczach z GKS-em Tychy, Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Miedzią Legnica strzeliła aż siedem golu. Z drugiej jednak Krakowianie zdobyli zaledwie jeden punkt. W starciach z Pogonią i Miedzią porażki przypieczętowane zostały golami w końcówkach spotkań.

Sam Lettieri na konferencji prasowej po meczu w Legnicy nie ukrywał irytacji postawą swojej drużyny, zwłaszcza w defensywie. Szybko okazało się, że Włoch nie będzie miał okazji do skorygowania tego aspektu. Lettieri pożegnał się z posadą, a tymczasowo stołek trenera zajął dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk. Efektem tego była kolejna porażka, tym razem 1:2 ze Stalą Rzeszów.

Lista potencjalnych trenerów, których Wieczysta byłaby skłonna zatrudnić była bardzo długa. Media donosiły o zainteresowaniu usługami m.in. Czesława Michniewicza, Adama Nawałki czy Dana Petrescu. W pewnym momencie wysoko stały akcję byłego trenera Borussii Dortmund Thomasa Dolla, o czym pisał portal "meczyki.pl".

Wieczysta znalazła nowego trenera. Ogłoszenie już w najbliższych dniach

Mijały kolejne dni "bezkrólewia" w Wieczystej, a w sprawie nowego trenera beniaminka 1. Ligi wciąż nie było przełomu. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższych dniach przy Chałupnika w końcu ujrzymy biały dym.

Dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz oraz związany z TVP Sport Mateusz Miga są zgodni. Nowym trenerem Wieczystej Kraków zostanie Kazimierz Moskal. Związany przez wiele lat z Wisłą Kraków szkoleniowiec może być zaprezentowany już w poniedziałek. Wcześniej jednak będzie musiał rozwiązać umowę z "Białą Gwiazdą", która cały czas mu płaci z tytułu wcześniejszego zakończenia współpracy.

Przygoda Moskala z Wisłą zakończyło się we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej prowadził m.in. ŁKS Łódź, z którym był w stanie wywalczyć awans do Ekstraklasy. Jako zawodnik krakowskiej Wisły oraz Lecha Poznań aż czterokrotnie świętował tytuł mistrza Polski. Na taki laur w charakterze szkoleniowca 58-latek wciąż czeka.

Brak zaufania PZPN-u do Urbana? "Nie miał nic do stracenia" Polsat Sport

Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trener Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kazimierz Moskal AFP

Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Kraków firo Sportphoto/Ralf Ibing AFP