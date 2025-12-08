Wyeliminowali Lecha, nadeszła historyczna chwila. Osiem lat i bolesny koniec

Lech Poznań był kolejnym z mistrzów Polski, który dawał kibicom obietnicę gry w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. "Kolejorz" rozpoczął z "wysokiego c", rozbijając u siebie islandzki Breidablik aż 7:1. Ten przeciwnik miał być zaledwie przetarciem przed walką o elitę. A bardzo solidnie wzmocniony mistrz Polski miał być gotowy do walki o elitę.

Los dla Lecha nie był jednak łaskawy. W trzeciej rundzie mistrz Polski mierzył się z serbską Crveną zvezdą Belgrad. Klub w Serbii jest absolutnym hegemonem, zdobywający rokrocznie "w cuglach" mistrzowski tytuł.

Crvena zvezda dodatkowo solidnie prezentuje się w europejskich pucharach, rokrocznie występując w głównych fazach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Spore kontrowersje budzi jednak fakt sponsorowania przez rosyjski Gazprom. Dodatkowo dużo mówi się o jawnym wsparciu ze strony państwa. Wszak prezydent Serbii Aleksandar Vucic jest zadeklarowanym kibicem Crvenej zvezdy.

Zderzenie z serbskim potentatem nie zakończyło się najlepiej dla "Kolejorza". Były momenty wyrównanej walki, lecz w decydujących momentach jakość piłkarska była zdecydowanie po stronie przeciwników. Lech u siebie przegrał 1:3, a w Belgradzie zremisował 1:1 po golu Mikaela Ishaka w samej końcówce.

Koniec zwycięskiej ery. Passa ligowego hegemona została przerwana po ośmiu latach

Crvena zvezda ostatecznie zagwarantowała sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy. W tych rozgrywkach idzie im przyzwoicie - w pięciu meczach wywalczyli dwa zwycięstwa i jeden remis. W lidze serbskiej zgodnie z oczekiwaniami mistrz kraju znajduje się w czubie tabeli. Na ten moment kroku dotrzymuje im największy rywal, Partizan Belgrad, który przez ostatnie lata znajdowała się w cieniu lokalnego przeciwnika.

Niedzielne popołudnie przyniosło jednak zaskakujące rozstrzygnięcie. Crvena zvezda przegrała na swoim boisku 0:1 z Vojvodiną Nowy Sad, ponosząc tym samym swoją trzecią ligową porażkę w tym sezonie. Nie była to jednak zwykła ligowa wpadka, a symbol końca pewnej ery. Ery dominacji hegemona serbskiego futbolu.

Crvena zvezda, ulegając na swoim stadionie Vojvodinie zakończyła ponad ośmioletnią passę domowych spotkań serbskiej ekstraklasy bez porażki. Jak informował za pośrednictwem portalu "X" Piotr Klimek, Crvena zvezda przegrała domowy mecz ligowy po raz pierwszy od 3155 dni. 18 kwietnia 2017 roku mistrz Serbii uległ 1:3 wspomnianemu już Partizanowi.

Crvena zvezda zna smak gry w Lidze Mistrzów FABRICE COFFRINI AFP

Lech Poznań - Crvena Zvezda Belgrad Monika Wantoła INTERIA.PL

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić będzie musiał wybierać, czy utrzyma swój sojusz z Rosją MAXIM SHEMETOV East News