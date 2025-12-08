Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyeliminowali Lecha, nadeszła historyczna chwila. Osiem lat i bolesny koniec

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Marzenia Lecha Poznań o Lidze Mistrzów w tym sezonie boleśnie zakończyła Crvena zvezda Belgrad. Serbski potentat od lat nie pozostawia złudzeń przeciwnikom na własnym podwórku. Mistrz Serbii był nie do powstrzymania, zwłaszcza na swoim terenie. Ostatnia niedziela przyniosła jednak rozstrzygnięcie, które ostatecznie zakończyło pewien etap tego klubu.

Kilku piłkarzy ubranych w czerwono-białe stroje drużynowe stoi blisko siebie, z jednym zawodnikiem na środku lekko wysuniętym na pierwszy plan, który patrzy w dal z poważnym wyrazem twarzy.
Crvena zvezda BelgradPATRYK PINDRAL / 400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Lech Poznań był kolejnym z mistrzów Polski, który dawał kibicom obietnicę gry w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. "Kolejorz" rozpoczął z "wysokiego c", rozbijając u siebie islandzki Breidablik aż 7:1. Ten przeciwnik miał być zaledwie przetarciem przed walką o elitę. A bardzo solidnie wzmocniony mistrz Polski miał być gotowy do walki o elitę.

Los dla Lecha nie był jednak łaskawy. W trzeciej rundzie mistrz Polski mierzył się z serbską Crveną zvezdą Belgrad. Klub w Serbii jest absolutnym hegemonem, zdobywający rokrocznie "w cuglach" mistrzowski tytuł.

Crvena zvezda dodatkowo solidnie prezentuje się w europejskich pucharach, rokrocznie występując w głównych fazach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Spore kontrowersje budzi jednak fakt sponsorowania przez rosyjski Gazprom. Dodatkowo dużo mówi się o jawnym wsparciu ze strony państwa. Wszak prezydent Serbii Aleksandar Vucic jest zadeklarowanym kibicem Crvenej zvezdy.

Zderzenie z serbskim potentatem nie zakończyło się najlepiej dla "Kolejorza". Były momenty wyrównanej walki, lecz w decydujących momentach jakość piłkarska była zdecydowanie po stronie przeciwników. Lech u siebie przegrał 1:3, a w Belgradzie zremisował 1:1 po golu Mikaela Ishaka w samej końcówce.

Zobacz również:

Grzegorz Krychowiak
Reprezentacja

Rosjanie wprost uderzają w Krychowiaka. Hamulce puściły. Wypominają mu jedno

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Koniec zwycięskiej ery. Passa ligowego hegemona została przerwana po ośmiu latach

    Crvena zvezda ostatecznie zagwarantowała sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy. W tych rozgrywkach idzie im przyzwoicie - w pięciu meczach wywalczyli dwa zwycięstwa i jeden remis. W lidze serbskiej zgodnie z oczekiwaniami mistrz kraju znajduje się w czubie tabeli. Na ten moment kroku dotrzymuje im największy rywal, Partizan Belgrad, który przez ostatnie lata znajdowała się w cieniu lokalnego przeciwnika.

    Niedzielne popołudnie przyniosło jednak zaskakujące rozstrzygnięcie. Crvena zvezda przegrała na swoim boisku 0:1 z Vojvodiną Nowy Sad, ponosząc tym samym swoją trzecią ligową porażkę w tym sezonie. Nie była to jednak zwykła ligowa wpadka, a symbol końca pewnej ery. Ery dominacji hegemona serbskiego futbolu.

    Crvena zvezda, ulegając na swoim stadionie Vojvodinie zakończyła ponad ośmioletnią passę domowych spotkań serbskiej ekstraklasy bez porażki. Jak informował za pośrednictwem portalu "X" Piotr Klimek, Crvena zvezda przegrała domowy mecz ligowy po raz pierwszy od 3155 dni. 18 kwietnia 2017 roku mistrz Serbii uległ 1:3 wspomnianemu już Partizanowi.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Ronald Araujo w barwach FC Barcelona
    La Liga

    A jednak rozstanie już zimą. Spełnia się czarny scenariusz. Media: ma problem

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Piłkarze drużyny w czerwono-białych strojach świętują zdobycie gola, obejmując się i ciesząc w trakcie meczu, na twarzach widoczna jest radość.
    Crvena zvezda zna smak gry w Lidze MistrzówFABRICE COFFRINIAFP
    Piłkarze dwóch drużyn walczą o piłkę podczas meczu piłkarskiego na boisku, widownia w tle wypełnia trybuny.
    Lech Poznań - Crvena Zvezda BelgradMonika WantołaINTERIA.PL
    Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia lub uczestniczy w spotkaniu, w tle widoczne flagi Serbii i Rosji.
    Prezydent Serbii Aleksandar Vucić będzie musiał wybierać, czy utrzyma swój sojusz z RosjąMAXIM SHEMETOV East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja