Adam Nawałka trenerem Wieczystej Kraków? Media: padł termin rozmowy, możliwy hit

Wieczysta Kraków w ostatnim czasie dba o to, by w polskim futbolu nie było zbyt nudno. Mający mocarstwowe plany beniaminek Betclic 1. Ligi bardzo dobrze rozpoczął debiutancki sezon, stając się z miejsca jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy. Na rozkładzie klubu z Krakowa znalazła się m.in. Polonia Warszawa, która na swoim terenie została upokorzona, przegrywając aż 1:6.

Po świetnym początku przyszedł jednak moment słabszej gry. Właściciel klubu Wojciech Kwiecień zdiagnozował rozwój sytuacji jako kryzys i zdecydował się na podjęcie radykalnych kroków. Wieczysta w przeciągu trzech dni zremisowała 1:1 w derbach z Wisłą oraz przegrała 0:2 z Odrą Opole. To kosztowało posadę Przemysława Cecherza, który tuż po potyczce z Odrą został zwolniony.

Kolejna zmiana trenera w Wieczystej. Adam Nawałka trafi do Krakowa

W miejsce Cecherza zatrudniony został Gino Lettieri. Włoch polskim kibicom jest dobrze znany z okresu jego pracy w Koronie Kielce. Przed zatrudnieniem w Wieczystej Lettieri pracował w tajskim Uthai Thani, który poprowadził w zaledwie siedmiu spotkaniach. Bilans był bardzo słaby - cztery remisy i trzy porażki. Jak pokazała rzeczywistość, Lettieri z Wieczystej wyleciał jeszcze szybciej.

Wojciech Kwiecień stracił cierpliwość po trzech meczach ligowych. Wieczysta w tym okresie co prawda strzeliła siedem goli, lecz zdobyła zaledwie jeden punkt. Szwankowała przede wszystkim gra w defensywie, a drużyna punkty w starciach z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Miedzią Legnica traciła po bramkach w końcówkach spotkań. Po powrocie z Dolnego Śląska wszystko stało się jasne - Wieczysta ponownie rozpoczęła poszukiwania nowego trenera.

Tymczasowo drużynę przejął asystent Rafał Jędraszczyk. Od początku wiadomo jednak, że to rozwiązanie tymczasowe, a władze klubu zaciekle szukają kolejnego szkoleniowca. Wiele wskazuje na to, że Wieczysta zamierza sięgnąć po głośne nazwisko. Sebastian Staszewski wskazywał na kandydaturę Czesława Michniewicza, natomiast Michał Białoński z Polsatu Sport informował o sporych szansach innego byłego selekcjonera Adama Nawałki. Według jeszcze innych plotek rozpatrywano również kandydaturę byłego trenera Wisły Kraków Dana Petrescu.

Nowy trop w sprawie rzucił Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl". Jego zdaniem sprawa powrotu Nawałki na ławkę trenerską jest naprawdę realna. W przyszłym tygodniu ma dojść do rozmów pomiędzy byłym selekcjonerem reprezentacji Polski a władzami pierwszoligowca. Jak sam Włodarczyk wskazuje, sprawa nie jest jeszcze przesądzona, lecz Nawałka dotąd nie odrzucił opcji powrotu do pracy.

Nawałka po raz ostatni pracował w charakterze trenera sześć lat temu. Kilka miesięcy po odejściu z reprezentacji Polski podjął się pracy w Lechu Poznań. W "Kolejorzu" nie poszło mu jednak najlepiej - w jedenastu spotkaniach zdobył 16 punktów. Ze stolicy Wielkopolski został zwolniony po serii dwóch porażek i jednego remisu w Ekstraklasie.

