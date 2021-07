Milwaukee Bucks zagrają w finale NBA

Drużyna Milwaukee Bucks awansowała do wielkiego finału NBA. W sobotę pokonali na wyjeździe Atlanta Hawks 118:107, a rywalizację play off do czterech zwycięstw w finale Konferencji Wschodniej wygrali 4-2. Teraz czeka na nich zespół Phoenix Suns.

