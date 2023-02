- Kariera LeBrona to kariera kogoś, kto planował zdominować tę grę. Miał warunki i talent, aby wkroczyć prosto do NBA, i natychmiast osiągnął swój efekt. Trwa to już 20 lat. Ma tę nieokreśloną esencję, którą nazywacie przywództwem, a ludzie chcą go poprzeć - powiedział legendarny koszykarz, cytowany przez oficjalną stronę NBA.