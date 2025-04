Prestiżowe zawody przerwane. Dramatyczne sceny, mistrzyni świata w szpitalu

Kończą się powoli zmagania we wszystkich zimowych dyscyplinach. Między innymi we Włoszech od niedawna odbywają się krajowe mistrzostwa. Impreza została jednak na moment przerwana w czwartkowe popołudnie. W dramatycznie wyglądającym upadku ucierpiała Federica Brignone. Obecną mistrzynię świata w slalomie gigancie błyskawicznie przetransportowano helikopterem do szpitala. Stamtąd wydano pierwszy komunikat.