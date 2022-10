Ostatni mecz króla futbolu. "Nie daję rady, nogi nie reagują"

25 października 1997 roku odbyły się wielkie derby Buenos Aires. Na słynnym stadionie Monumental piłkarze River Plate przegrali u siebie z Boca Juniors 1-2 (1-2). To właśnie wtedy po raz ostatni Maradona zagrał w piłkę na profesjonalnym poziomie. W Argentynie pamiętają tę rocznicę.

Ten mecz był dla Maradony bardzo trudny i nie można powiedzieć, że udany. Gra tylko pierwszą połowę, do przerwy River Plate prowadzi 1-0, a grający w Boca prawie 37-letni Maradona (pięć dni przed urodzinami) ze łzami w oczach mówi w szatni, że "już nie daje rady, że jego nogi nie reagują". Patrzy na ledwie 19-letniego Juana Romana Riquelme i mówi, że to jego chwila, że piłka nożna to jego przyszłość. Zaznacza, że Boca mogą ten mecz jeszcze wygrać. On sam już na boisko nie wychodzi, choć wówczas nikt jeszcze nie wie, że to już jego ostatni mecz. Riquelme wchodzi na boisko za niego. Nikt też nie zdaje sobie sprawy, że ta zmiana jest symboliczna, bo zmiennik też stanie się gwiazdą światowego futbolu, choć nie tak spełnioną... Sceny te po 25 latach przypomina Oscar Barnade z argentyńskiego "Clarin".

Maradona w geście solidarności przeciw przemocy

Przed meczem Maradona wystawił głowę z tunelu, do gwizdów fanów River był przyzwyczajony. Biegnie na środek boiska. Odwraca się do sektora zajmowanego kibiców Boca, idzie wyprostowany, z podniesionymi rękami. Żegna się, pozuje do zdjęcia z drużyną. W ręku trzyma zdjęcie Jose Luisa Cabezasa, fotoreportera magazynu Noticias, zamordowanego w tym samym roku w ekskluzywnym kurorcie w Pinamar.*

Diego przeskakuje przez plakaty reklamowe i biegnie w stronę ławki rezerwowych rywali gdzie siedzi trener Ramon Diaz, jego były kolega z reprezentacji, by podać mu rękę. Wokół mnóstwo fotoreporterów.

Maradona ogłasza odejście w dniu urodzin

To nie jest jego dobry mecz... 20 podań dobrych (kilka świetnych), 6 złych. Odzyskuje jedną piłkę, traci cztery. Jego strzał z woleja z prawej strony łapie bramkarz German Burgos. Na gola szans nie ma. Później powie, że w 35. minucie poczuł ból przywodziciela i po przerwie z szatni nie wyjdzie. Na boisku w barwach Boca pojawią się zastępujący go Riquelme, a także... Claudio Caniggia. Boca gra lepiej i ostatecznie - jak przewidział Maradona - wygrywa Superclasico 2-1. Piłkarze się cieszą, Maradona w międzyczasie wykonuje nieprzyzwoite gesty w stronę fanów River i wraca do szatni wziąć prysznic.

Odejście z zawodowej piłki Diego Maradona ogłosi 30 października 1997, w dniu 37. urodzin.

*Cabezas został zamęczony za to, że zrobił zdjęcie oskarżanemu o działania przestępcze biznesmenowi Alfredo Yabranowi powiązanemu z prezydentem Carlosem Menemem. Yabran bardzo chronił życie prywatne i pierwsza publiczna fotografia wywołała w nim wściekłość. Kiedy sprawa wychodzi na jaw biznesmen strzela sobie w twarz we własnej rezydencji.