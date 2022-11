Odważne decyzje selekcjonera…

Nie wiem czy do takich odważnych decyzji należy to, że selekcjoner "Biało-Czerwonych", wbrew wcześniejszym zapowiedziom, do Kataru zabiera nie czterech, a trzech bramkarzy, tłumacząc, że woli wziąć jednego więcej pomocnika, niż planował. Trudno stwierdzić, czy świadczy to o tym, że trener wykazał się odwagą, czy raczej o tym, że ryzykować nie chciał. Wyjaśnienia, że potrzebuje uniwersalnych zawodników, takich, którzy mogą się przydać zarówno w systemie z trójką, jak i z czwórką obrońców, brzmią zasadnie, ale świadczą raczej o ostrożności, a nie o odwadze.