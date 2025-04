Real podkradnie Barcelonie gwiazdora? Hiszpanie piszą o sensacyjnym scenariuszu

W sobotę 26 kwietnia poznamy nowego triumfatora Pucharu Króla . W finale czeka nas El Clasico, czyli stracie FC Barcelony z Realem Madryt . Choć spotkanie już przed pierwszym gwizdkiem generuje mnóstwo emocji, to w międzyczasie media nie zapominają o transferowych celach obu gigantów.

Już od tygodni dziennikarze regularnie informowali, że Katalończycy mocno interesują się pozyskaniem Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen. Kontrakt 29-latka z mistrzami Niemiec wygasa 30 czerwca tego roku, przez co od 1 lipca defensor mógłby trafić do zespołu Hansiego Flicka za darmo, jako wolny agent. I wszystko wskazywało na to, że niebawem tak właśnie się stanie.