Mecz z Chile nie odbędzie się na PGE Narodowym! Na stadionie wykryto usterkę

Towarzyski mecz z Chile będzie ostatnim testem reprezentacji Polski przed wylotem na mistrzostwa świata w Katarze. Jednak według nieoficjalnych informacji Interii piłkarze Czesława Michniewicza nie wybiegną na murawę PGE Narodowego. Jak udało nam się ustalić, w wyniku kontroli wykazano usterkę budowlaną, która w tym momencie uniemożliwia rozegranie spotkania. Jednocześnie w piątek zebrano sztab kryzysowy, w którym biorą udział m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, prezes PZPN Cezary Kulesza czy prezes PGE Narodowego Włodzimierz Dola. Wszystko wskazuje na to, że spotkanie z Chilijczykami odbędzie się na stadionie Legii Warszawa.

Kadra nie zagra na Narodowym

PGE Narodowy to od lat dom reprezentacji Polski. To właśnie na tym stadionie 16 listopada miało odbyć się towarzyskie spotkanie z Chile, które będzie ostatnim sprawdzianem polskich piłkarzy przed mundialem. Tak się jednak nie stanie.



Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, na początku listopada odbył się standardowy przegląd PGE Narodowego. Po wizycie inspektorów miały pojawić się pewne wątpliwości dotyczące uchwytów olbrzymiej, ważącej około 60 ton iglicy (na jednym z uchwytów pojawiła się rysa). Jak usłyszeliśmy, operator stadionu tego samego dnia miał podjąć decyzję o pilnym ściągnięciu do Warszawy projektanta (firmy SBP ze Stuttgartu) oraz wykonawcy konstrukcji dachu stadionu (włoskiej firmy Cimolai), aby ci przeprowadzili kolejne analizy.