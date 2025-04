Dynamo Kijów wróci z rozgrywaniem swoich spotkań w europejskich pucharach do Polski. To już oficjalne, o czym poinformowano w specjalnym oświadczeniu . Klub ma już zagwarantowany udział w międzynarodowych rozgrywkach. Na pięć kolejek do końca ukraińskiej ligi są oni na czele tabeli i mają bezpieczną przewagę nad czwartym miejscem (nie dającym miejsca w chociażby kwalifikacjach europejskich pucharów).

Dynamo Kijów wraca do Lublina. Rok temu tylko trzy mecze

Co ciekawe klub ten rozgrywał już swoje domowe spotkania na tym stadionie rok temu. Były to trzy rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wtedy rywalem drużyny z Kijowa był Partizan Belgrad, Rangers FC i RB Salzburg. Ci ostatni okazali się być lepsi i to oni wywalczyli wtedy awans do Ligi Mistrzów. Był to wówczas ostatni mecz Dynama na polskiej ziemi. Mecze fazy ligowej Ligi Europy były rozgrywane już w Niemczech, a konkretniej w Hamburgu.