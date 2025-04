Dzień przed spotkaniem Realu Madryt z FC Barceloną w Hiszpanii wybuchła wielka afera sędziowska. Na głównego arbitra El Clasico wyznaczono Ricardo de Burgos Bengoetxea, który - łagodnie mówiąc - nie jest zbytnio lubiany przez mistrzów Hiszpanii. W czwartek w klubowej telewizji Realu pojawił się materiał podważający kompetencje 39-latka. - Kiedy twoje dziecko idzie do szkoły i koledzy mówią mu, że jego ojciec jest złodziejem, robi ci się niedobrze - mówił zapłakany sędzia na konferencji prasowej.

Media podawały nawet, że Real ze względu za zaistniałe okoliczności może nie przystąpić do meczu. Madrycki klub wywierał również presję na federacji, aby ta zmieniła obsadę arbitrów, jednak ostatecznie nie zdecydowano się na taki ruch. O godz. 22:00 w Sewilli dojdzie do finału, który poprowadzi Ricardo de Burgos Bengoetxea. Nie jest to jedyny temat, którym żyją dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego.