Później, w rozmowie z WP Sportowymi Faktami, opowiadał o imponującej karcie walk i o tym, że największym zainteresowaniem cieszą się pojedynki Adriana Bartosińskiego z Andrzejem Grzebykiem (to zresztą walka wieczoru o pas kategorii półśredniej) oraz Mariusza Pudzianowskiego i Eddiego Halla. Ci drudzy wejdą do klatki jako szósta para w kolejności. To niejako ukłon w stronę kibiców, którzy nie będą musieli wybierać pomiędzy obejrzeniem tej walki a El Clasico. Sam pojedynek - według Rysiewskiego - zakończy się nokautem.



