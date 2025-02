Były pretendent do pasa mistrza świata wagi ciężkiej ostatnimi czasy bawi się sportami walki. W końcówce poprzedniego roku zmierzył się z Marcinem Różalskim na zasadach K-1. Wówczas panowie dostarczyli fanom multum emocji, a bój zakończył się sprawiedliwym remisem. Teraz 45-latek przerzucił się na MMA, gdzie czekało go piekielnie trudne zadanie.

Salim Touhari to polski zawodnik MMA, który ma za sobą trzy walki w UFC. Niestety za każdym razem musiał uznawać wyższość rywala. Z "Gryzzlim" łączy się mocna życiowa historia, bowiem jego karierę przerwał pobyt w areszcie po słowach świadka koronnego. Po około roku zawodnik z Krakowa opuścił mury, a CBŚP zasygnalizowało, że Touhari jest niewinny. 35-latek wrócił do startów na różnych galach.

MMA Attack 5: Mariusz Wach zadebiutował w MMA

Przed ogłoszeniem decyzji sędziowskiej wszystko wskazywało na zwycięstwo byłego zawodnika UFC, jednak kiedy obaj stanęli do werdyktu został ogłoszony... remis! Na pierwszy rzut oka wydawało się to skandalem, jednak słowa Touhariego wszystko rozwiały. - Umówiliśmy się, że w przypadku dotrwania do decyzji, będzie remis - powiedział na gorąco. Jest to bardzo niecodzienna sytuacja, co potwierdza tylko rozrywkowy charakter tego zestawienia.