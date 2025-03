Kołecki się nie żegna. "Jeśli zdrowie pozwoli, chcę walczyć dalej. Babilon MMA już ma dla mnie ofertę"

- Oczywiście nie mogę zdradzić, jaki plan ułożył trener Okniński, ale mogę powiedzieć, że jest w niewielkim stopniu podobny do planu na walkę z Oli Thompsonem. W moim sztabie to trener Okniński układa plan, a następnie jego elementy szlifujemy z każdym z trenerów (Oknińskim, Roszkiewiczem, Kucharczykiem) na osobnych treningach, aby finalnie łączyć to w sparingach i w walce. Co może być dla państwa ciekawe, dużą rolę w nauce elementów strategii odgrywa psycholog Kamil Wódka i praca z nim w ostatnich tygodniach poprzedzających wydarzenie. Liczę, że ponownie zaprezentuję metodyczną pracę w walce.

- Ta walka faktycznie wypełni mój kontrakt z Babilon MMA, ale jak już zaznaczyłem wcześniej, liczę że nie będzie to koniec mojej sportowej przygody. Na dzień dzisiejszy nie rozmawiam z nikim o kolejnym kontrakcie, chociaż Tomasz Babiloński już w styczniu złożył mi bardzo dobrą ofertę na kolejne walki. Wówczas podziękowałem Tomkowi za propozycję, jednocześnie obiecując, że jak wszystko pójdzie dobrze 14 marca, a zdrowie pozwoli i chęci ciągle będą duże, to wrócimy do tej rozmowy - kończy Kołecki.

Walki zawodowe: MMA / 3x5 min / 93 kg: Szymon Kołecki (11-1) vs Przemysław Mysiala (24-12-1) MMA / 3x5 min / 93 kg: Iwo Baraniewski (4-0) vs Kamil Stachura (2-0-1) K1 / 3x3 min / 65 kg: Jan "Iron" Lodzik (18-3) vs Mateusz Rajewski (19-12-1) MMA / 3x5 min / 70 kg: Sebastian Rajewski (12-10) vs Sasha Moisa (2-1) MMA / 3x5 min / 93 kg: Michał Rudzki (2-2) vs Damian Floriańczyk (1-0) MMA / 3x5 min / 120 kg: Michał "Benek" Bednarski (2-2) vs Maciej Gąsiorek (1-0) MMA / 3x5 min / 84 kg: Bartek Bielawski (1-1) vs Adam Sobczak (1-0) Walki semi-pro: MMA / 3x3 min / 93 kg: Jakub Cuber vs Antoni Tadeusiak