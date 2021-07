Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Poza walką wieczoru ciekawie zapowiada się też walka Tomasza Sarary. Krakowianin debiutuje w MMA. Pierwsza walka może okazać się dla niego bardzo trudna, bo dzień przed walką zmienił mu się rywal. Vladimir Tok, z powodów osobistych, musiał wycofać się z walki i Sarara zmierzy się z Filipem Bradariciem. Starcie na wadze wygrał Chorwat, który waży ponad 5 kg więcej od Polaka.



Dużo emocji wzbudza też powrót Andrzeja Grzebyka. Pierwszą walkę z Žaromskis przegrał przez kontuzję. Teraz jest zdrowy i chce zrewanżować się rywalowi. Ten pojedynek odbędzie się bezpośrednio przed walką wieczoru.



KSW 62. Kołecki cięższy od Szostaka

Na wadze zaprezentowali się też oczywiście bohaterowie najważniejszego pojedynku KSW 62. Cięższy okazał się Kołecki.

Później obaj zawodnicy stanęli twarzą twarz. Szostak jest sporo niższy. Skorzystał jednak ze stołka, dzięki czemu przewyższał Kołeckiego. Ten nie zamierzał brać udziału w takim staredownie i szybko się odwrócił.





Wyniki ważenia gali KSW 62

Walka wieczoru:

93 kg.: Akop Szostak (91,8 kg) vs Szymon Kołecki (93,3 kg)

Karta główna:

77.1 kg.: Marius Žaromskis (76,9 kg) vs Andrzej Grzebyk (76,9 kg)

77.1 kg.: Adrian Bartosiński (77,6 kg) vs Michał Michalski (77,6 kg)



120.2 kg.: Filip Bradarič (108,9 kg) vs Tomasz Sarara (103,3 kg)



70.3 kg.: Sebastian Rajewski (70,7 kg) vs Artur Sowiński (70,8 kg)

61.2 kg.: Bruno Santos (61,3 kg) vs Paweł Polityło (61,4 kg)



65.8 kg.: Gilber Ordoñez Huila (66,3 kg) vs. Lom-Ali Eskijew (65,7 kg)

83.9 kg.: Borys Borkowski (83,8 kg) vs Marcin Krakowiak (84,2 kg)



61.2 kg.: David Martinik (61,3 kg) vs. Lemmy Krušič (61,7 kg)



Obowiązuje 0,5 kg tolerancji

MP