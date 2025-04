KSW 105: O której? Gdzie oglądać galę? Cena PPV. Transmisja stream online

O której KSW 105? Gdzie oglądać? Transmisja PPV. Cena - ile kosztuje dostęp?

Prawa do pokazywania KSW w naszym kraju ma Canal+. właśnie na platformie online tego nadawcy można wykupić dostęp PPV. Istnieją trzy warianty kupna. Pierwszy kosztuje 39 złotych, jest jednocześnie miesięczną subskrypcją serwisu canalplus.com. Drugi to wydatek rzędu 49 zł, jest to jednorazowy dostęp, choć umożliwiający oglądanie przez miesiąc filmów i seriali. Z kolei 69 zł to cena za ofertę, do której dołączono subskrypcję pakietu "Super Sport".