Henryk Kasperczak dla Interii: W Polsce piłkarz będzie się przyglądał rywalowi z dwóch metrów? Wideo

We Francji sezon został zakończony tak jak myślałem, to jest dobra decyzja dla tego kraju. A w Polsce?Jestem zdziwiony tym, że chcą dokończyć sezon, za bardzo nie rozumiem na jakiej podstawie. Pod koniec maja ma wystartować liga, a przecież największy wzrost liczby zachorowań jeszcze przez Polskę nie przeszedł. Boję się o to jak ma wyglądać sezon nad Wisłą, bo kontakt piłkarzy będzie cały czas. Przecież nie może być takiej sytuacji, że ktoś będzie prowadził piłkę, a zawodnik przeciwnej drużyny będzie stał od niego w odległości dwóch metrów i się będzie przyglądał? - mówi w rozmowie z Interią były selekcjoner reprezentacji Tunezji i były trener Wisły Kraków Henryk Kasperczak.