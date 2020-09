Neymar przekazał kibicom świetne wieści. Brazylijski piłkarz nie jest już zakażony koronawirusem i wrócił do treningów z Paris Saint-Germain.

"Wróciłem do treningu, jestem bardzo szczęśliwy" - poinformował w mediach społecznościowych Neymar, dodając do swojego wpisu hasztag #CORONAOUT.

O swoim zakażeniu Neymar dowiedział się 2 września, gdy przebywał na wakacjach na Ibizie. Wkrótce okazało się, że wirus zaatakował także jego bliskich - brata oraz ojca.



Zresztą zakażonych koronawirusem zostało wielu piłkarzy Paris Saint-Germain. Byli to m.in. Keylor Navas, Angel Di Maria, Mauro Icardi oraz Leandro Paredes, a w trakcie przerwy reprezentacyjnej pozytywny wynik testu otrzymał Kylian Mbappe.



Bez tych piłkarzy PSG musiało radzić sobie w pierwszym ligowym spotkaniu. W bramce paryżan stanął 20-letni Polak Marcin Bułka, ale nie pokazał się z dobrej strony. To on zawinił przy jedynym golu w tym spotkaniu, podając pod nogi napastnika RC Lens, które wygrało mecz 1-0.

Wszystko wskazuje na to, że zdrowy Neymar będzie już mógł zagrać w niedzielnym hicie Ligue 1, starciu Paris Saint-Germain z Olympique Marsylia.

