Po bardzo dobrej fazie grupowej Klubowych Mistrzostw Świata w wykonaniu Aluron CMC Warty Zawiercie i zajęciu 1. miejsca w tej fazie nadszedł czas na półfinał. W nim rywalem okazał się przedstawiciel japońskiej SV.League, Osaka Bluteon. Spotkanie stało na wysokim poziomie, lecz zdecydowanie lepiej spisali się przeciwnicy ekipy z PlusLigi.

Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego uległa 0:3 i właściwie powalczyła jak równy z równym tylko w drugim secie. Tym samym aktualni wicemistrzowie Polski w Brazylii (tam odbywa się turniej KMŚ) powalczą jedynie o brąz.

Niedługo po zakończeniu spotkania kilka zdań odnośnie wydarzeń na boisku powiedział wspomniany szkoleniowiec zespołu. Jak zdradził przed kamerami Polsatu Sport jego drużyna popełniała zbyt dużo błędów. Co więcej, ekipa z Osaki doskonale spisywała się w przyjęciu, co znacznie utrudniło grę siatkarzom Warty Zawiercie.

Bardzo bolesne zderzenie, natomiast nie tyle, co z japońską siatkówką, a szczególnie w pierwszym secie sami ze sobą się zderzyliśmy. Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów w ataku i to, co sobie mówiliśmy, że powinniśmy być bardziej cierpliwi i gotowi na to, że nawet ciężką zagrywką będzie nam trudno odrzucić ich od siatki

Ten moment mógł zaważyć o porażce, Winiarski jasno

Jak tłumaczył były reprezentant Polski najbardziej szkoda drugiego seta. Wówczas ekipa z Polski mimo gry punkt za punkt zdawała się kontrolować przebieg partii. Do przestoju doszło jednak w samej końcówce, przez co 25:23 górą była drużyna z Japonii. Zdaniem Winiarskiego był to najgorszy mecz jego zespołu w całym turnieju.

- Mi najbardziej szkoda drugiego seta, bo mieliśmy po swojej stronie pięć czy sześć sytuacji łatwych, prostych, gdzie po prostu ich nie wykorzystaliśmy i najgorsze w tym wszystkim jest to, że potem przegrywamy dwoma punktami i tego trzeciego seta oni grali już na pełnym luzie. Trafił nam się najgorszy mecz w turnieju, szkoda, że półfinał. Dla wszystkich to ciężki wieczór i ciężka noc, natomiast nawet takie porażki jak ta mogą czegoś nauczyć - dodał.

Mimo porażki reprezentanci PlusLigi mogą z Brazylii wrócić z medalem. W niedzielę odbędzie się spotkanie o brązowy medal. Rywalem będzie przegrany spotkania Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata. Trener zapytany, jak podejść do tego starcia po takiej przegranej mówi jasno.

- Myślę, że jutro musimy wstać z nową energią i wiedzieć, że jest to nasz ostatni mecz w Brazylii, mecz, który będzie decydować, czy przywieziemy do Polski medal, czy nie - wyjaśnił.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie nie zagrają w finale Klubowych Mistrzostw Świata volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze Osaka Bluteon volleyballworld.com materiały prasowe

Mateusz Bieniek i Michał Winiarski, środkowy i trener Aluron CMC Warty Zawiercie Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter