Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska ekipa na deskach, tuż po tym takie słowa Winiarskiego. Jest diagnoza

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Niestety siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie ulegli w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata 0:3 zespołowi Osaka Bluteon. Podopieczni Michała Winiarskiego zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań i walczyli właściwie w tylko jednym secie. Tuż po zakończeniu rywalizacji kilka zdań o spotkaniu powiedział właśnie szkoleniowiec polskiej ekipy, który wskazał, co zawiodło.

Mężczyzna w szarej koszulce polo z logo firmy Orlen i Kempa stoi na tle rozmytej publiczności, trzymając coś w ręce, prawdopodobnie długopis lub pisak, z wyrażeniem skupienia na twarzy.
Michał Winiarskivolleyballworld.commateriały prasowe

Po bardzo dobrej fazie grupowej Klubowych Mistrzostw Świata w wykonaniu Aluron CMC Warty Zawiercie i zajęciu 1. miejsca w tej fazie nadszedł czas na półfinał. W nim rywalem okazał się przedstawiciel japońskiej SV.League, Osaka Bluteon. Spotkanie stało na wysokim poziomie, lecz zdecydowanie lepiej spisali się przeciwnicy ekipy z PlusLigi.

Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego uległa 0:3 i właściwie powalczyła jak równy z równym tylko w drugim secie. Tym samym aktualni wicemistrzowie Polski w Brazylii (tam odbywa się turniej KMŚ) powalczą jedynie o brąz.

Zobacz również:

Siatkarze beniaminka z Chełma wywożą z Kędzierzyna-Koźla bezcenny wynik
Ekstraklasa Mężczyzn

Sensacja w PlusLidze. Utytułowany zespół rozbity przez czerwoną latarnię

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Niedługo po zakończeniu spotkania kilka zdań odnośnie wydarzeń na boisku powiedział wspomniany szkoleniowiec zespołu. Jak zdradził przed kamerami Polsatu Sport jego drużyna popełniała zbyt dużo błędów. Co więcej, ekipa z Osaki doskonale spisywała się w przyjęciu, co znacznie utrudniło grę siatkarzom Warty Zawiercie.

    Bardzo bolesne zderzenie, natomiast nie tyle, co z japońską siatkówką, a szczególnie w pierwszym secie sami ze sobą się zderzyliśmy. Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów w ataku i to, co sobie mówiliśmy, że powinniśmy być bardziej cierpliwi i gotowi na to, że nawet ciężką zagrywką będzie nam trudno odrzucić ich od siatki
    rozpoczął.

    Ten moment mógł zaważyć o porażce, Winiarski jasno

    Jak tłumaczył były reprezentant Polski najbardziej szkoda drugiego seta. Wówczas ekipa z Polski mimo gry punkt za punkt zdawała się kontrolować przebieg partii. Do przestoju doszło jednak w samej końcówce, przez co 25:23 górą była drużyna z Japonii. Zdaniem Winiarskiego był to najgorszy mecz jego zespołu w całym turnieju.

    - Mi najbardziej szkoda drugiego seta, bo mieliśmy po swojej stronie pięć czy sześć sytuacji łatwych, prostych, gdzie po prostu ich nie wykorzystaliśmy i najgorsze w tym wszystkim jest to, że potem przegrywamy dwoma punktami i tego trzeciego seta oni grali już na pełnym luzie. Trafił nam się najgorszy mecz w turnieju, szkoda, że półfinał. Dla wszystkich to ciężki wieczór i ciężka noc, natomiast nawet takie porażki jak ta mogą czegoś nauczyć - dodał.

    Zobacz również:

    Jakub Nowak (z numerem 73) w reprezentacji Polski
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Dramat kadrowicza Grbicia, klub właśnie to ogłosił. Wielka strata dla zespołu

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Mimo porażki reprezentanci PlusLigi mogą z Brazylii wrócić z medalem. W niedzielę odbędzie się spotkanie o brązowy medal. Rywalem będzie przegrany spotkania Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata. Trener zapytany, jak podejść do tego starcia po takiej przegranej mówi jasno.

      - Myślę, że jutro musimy wstać z nową energią i wiedzieć, że jest to nasz ostatni mecz w Brazylii, mecz, który będzie decydować, czy przywieziemy do Polski medal, czy nie - wyjaśnił.

      Jak wyglądają KMŚ "od kuchni"? Dziennikarz Polsatu Sport zdradził szczegóły. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Polscy siatkarze stracili szansę na finał KMŚ
      Siatkówka

      Polscy siatkarze brutalnie sprowadzeni na ziemię w MŚ. "Zostaliśmy zbici"

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
      Grupa siatkarzy na boisku podczas meczu wymienia uścisk dłoni. W tle widoczne puste czerwone trybuny. Najbardziej wyeksponowany gracz nosi koszulkę z numerem 20.
      Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie nie zagrają w finale Klubowych Mistrzostw Światavolleyballworld.commateriały prasowe
      Dwóch młodych mężczyzn w sportowych strojach drużyny Panasonic świętuje sukces podczas meczu siatkarskiego, widoczne radosne emocje i uśmiechy, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
      Siatkarze Osaka Bluteonvolleyballworld.commateriały prasowe
      Mateusz Bieniek i Michał Winiarski, środkowy i trener Aluron CMC Warty Zawiercie
      Mateusz Bieniek i Michał Winiarski, środkowy i trener Aluron CMC Warty ZawiercieGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja