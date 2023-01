Chce poprawić rekord słynnego wyścigu. Oficjalnie podpisał kontakt

Informacja o podpisaniu kontraktu to potwierdzenie wcześniejszych plotek, że słynnemu zawodnikowi z wyspy Man najbliżej jest właśnie do Astany. Szef grupy Aleksander Winokurow już w grudniu przekazał, że jest w kontakcie z Brytyjczykiem, a w zeszłym tygodniu został sfotografowany na lotnisku w Alicante, gdy pakował bagaż do auta kazachskiej ekipy.