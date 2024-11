Wygrana po 9 miesiącach. Hat-trick dał wyjazdowy przełom

Pierwszy gol był dość kuriozalny. Napastnik gospodarzy, Kacper Sezonienko stracił piłkę na połowie gości, potem gonił co sił w nogach, aby naprawić swój błąd. Po raz kolejny okazało się, że napastnik w polu karnym własnej drużyny to największe nieszczęście. Piłkarz rodem z Ostródy usiłował wybić piłkę, ale zrobił to w ten sposób, że Efthymios Kouloris z łatwością skierował piłkę do siatki.

Lechia Gdańsk uległa Pogoni Szczecin 0-3 w meczu Ekstraklasy

Początek drugiej połowy to najlepszy fragment gry Lechii Gdańsk. Biało-Zieloni wśród których na placu pojawili się rezerwowi Anton Carenko i Tomasz Wójtowicz ruszyli mocno do przodu. Mnożyły się dobre sytuacje, ale żadnej z nich nie udało się wykorzystać. Najlepszą z nich zmarnował wspomniany Sezonienko, który wyraźnie się zablokował i gdyby grano nawet do jutra nie trafiłby do siatki. "Sezona" zastąpił Szwed Karl Wendt, który grał tak jakby pierwszy raz wystąpił w życiu na tej pozycji, co poniekąd jest możliwe.