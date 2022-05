Nene piłkarzem Jagiellonii Białystok

26-latek to piłkarz środka pola, z którym "Jaga" wiąże duże nadzieje. Świadczą o tym słowa przedstawicieli klubu, cytowanych przez oficjalną stronę internetową. - Nené chciał spróbować czego nowego, Jagiellonia jest jego pierwszym zagranicznym klubem. Cieszę się, że zdecydował się na podjęcie tego wyzwania. Jesteśmy pełni optymizmu co do jego potencjału - mówił Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy zespołu.

Jagiellonia Białystok ogłosiła kolejne wzmocnienie

W poprzednim sezonie Portugalczyk był pewnym punktem swojej ekipy i grał nawet w europejskich pucharach - Santa Clara wystąpiła w eliminacjach Ligi Konferencji, gdzie dotarła do trzeciej rundy, odpadając po dwumeczu z Partizanem Belgrad.

To już drugi transfer Jagielloni ogłoszony we wtorek. Wcześniej poinformowano, że do zespołu dołączy związany dotąd z Lechem Poznań Mateusz Skrzypczak.

Ostatni sezon Ekstraklasy drużyna z Białegostoku zakończyła na 12. miejscu w tabeli, gromadząc 40 punktów.