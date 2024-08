Jakub Popiwczak o rewolucji w Jastrzębskim Węglu

"Kiedy przychodzi się do tej hali i widzi na proporczyki w górze, wówczas czuje się tę atmosferę, że do Jastrzębia-Zdroju przyjeżdża się po to, żeby wygrywać, a nie po prostu grać. Myślę, że każdy z chłopaków, który przyjechał do naszego klubu, to czuje. Myślę, że to czuć to od nas jako od zawodników. Czuć od chłopaków, którzy poprzywozili medale z igrzysk olimpijskich, czuć od trenera, który na każdym kroku wymaga, żeby być najlepszym jak się da" - zadeklarował w rozmowie z klubowymi mediami.