Listopad pełen sportowych wydarzeń w Polsat Box Go

PlusLiga i TAURON Liga w Polsat Sport

PlusLiga i TAURON Liga nabierają tempa. Emocjonujące pojedynki w najwyższej klasie siatkówki kobiet i mężczyzn można śledzić na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Liga Konferencji UEFA w Polsat Box Go

Wszystkie spotkania Ligi Konferencji UEFA są dostępne w pakiecie Premium Sport, co oznacza, że w Polsat Box Go znajdziemy także te spotkania, których nie pokaże telewizja. Dodatkowo wybrane mecze, w tym te z udziałem polskich drużyn, można oglądać z TrybemPro. Dzięki niemu można analizować statystyki na żywo, tj. ustawienie zawodników na boisku, skład drużyn, gole, rzuty karne i inne.

Wszystkie mecze Ligi Europy UEFA w Polsat Box Go

Liga Europy UEFA transmitowana jest w stacjach Polsat Sport, a mecze, których nie znajdziemy na antenie, tak samo jak w przypadku Ligi Konferencji UEFA można oglądać w pakiecie Premium Sport w Polsat Box Go.

Ligi zagraniczne w Eleven Sports

Na dobre rozkręciły się piłkarskie zmagania w spotkaniach LALIGA EA SPORTS, Bundesligi i Ligue 1 McDonald's w Eleven Sports. Najpopularniejsze spotkania w Polsat Box Go dostępne będą z TrybemPro prezentującym na bieżąco pogłębione statystyki.

22 listopada, godz. 16:15, FC Barcelona - Athletic Club

23 listopada, godz. 20:45, Inter Mediolan - AC Milan

29 listopada, godz. 17:00, AS Monaco - PSG

29 listopada, godz. 18:30, Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund

ATP Finals 2025 w Polsat Sport

9 listopada w Turynie rozpocznie się kolejna odsłona corocznego turnieju, w którym występują najlepsi singliści oraz debliści z minionego sezonu tenisowego. ATP Finals 2025 - kulminacyjne wydarzenie sezonu, które w tym roku świętuje swoją 56 edycję - będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Skoki narciarskie w Eurosport

To już 47 w historii edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich. W rozpoczynającym się sezonie zaplanowano 35 konkursów: 29 indywidualnych, trzy drużyn mieszanych, dwa duetów oraz jeden drużynowy. Inauguracja zawodów w piątek, 21 listopada, a transmisje z zawodów w Eurosport.

Wyścigi Formula 1® w Eleven Sports

Listopad w motorsporcie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na widzów czekają trzy wyjątkowe wyścigi:

•Sao Paulo (9 listopada) - tor Interlagos słynie z płynnej i szybkiej charakterystyki. Zawodnicy mierzą się tu z różnorodnymi zakrętami oraz dynamicznymi zmianami kierunku jazdy, co czyni każde okrążenie wyjątkowym wyzwaniem.

•Las Vegas (23 listopada) - na torze Las Vegas Strip Circuit podczas poprzedniego wyścigu Lando Norris z zespołu McLaren ustanowił rekord okrążenia z czasem 1:34,876, zapisując się w historii tego nowoczesnego obiektu.

•Katar (30 listopada) - na torze Losail 20 kierowców zmierzy się w wyścigu liczącym 57 okrążeń, który z pewnością dostarczy wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i kibicom.

180 kanałów TV i największe wydarzenia sportowe na żywo w pakiecie Premium Sport

Pakiet Premium Sport w Polsat Box Go to 180 kanałów TV, w tym 24 stacje sportowe. Zapewnia dostęp do najważniejszych wydarzeń na żywo: Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i Babilon, Wimbledon (Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Polsat Sport Extra), Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Ligue 1 McDonald's, włoska Serie A, Liga Portugal, PGE Ekstraliga, Formula 1® (ELEVEN SPORTS), turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe (Eurosport 1 i 2), sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX (Motowizja) i wiele więcej. Cena pakietu Premium Sport wynosi 50 zł za 30 dni.

